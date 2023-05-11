Аналитики отметили сокращение расходов россиян на треть

«Зарплата.ру»: каждый десятый россиянин сократил расходы на 20-30%

12 мая 2023 в 06:51 Размер текста - 17 +

Исследование по расходам россиян было проведено с 24 апреля по 11 мая, в нем приняли участие 2250 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис в России Каждый десятый россиянин в 2023 году сократил свои расходы на треть. При этом относительно 2022 года число жителей России, который вынужден экономить, снизилось на 5% относительно 2022 года. «Экономить на расходах в этом году стали 75% россиян. В минувшем году количество уменьшивших свои траты респондентов было больше на 5%, […] 41% респондентов удалось уменьшить расходы на 5-10%, 27% опрошенных — на 10-20%, 10% — на 20-30%, 7% стали меньше тратить на 30% и более», — цитирует информацию сервиса «Зарплата.ру» РИА Новости. Исследование было проведено с 24 апреля по 11 мая, в нем приняли участие 2250 жителей России. Аналитики уточнили, что 15% жителей России в 2023 году не вели подсчет расходам. В отчете отмечается, что на кафе начали экономить 13% россиян, на отпусках — 12%, еще 9% — на продуктах. Далее по убывающей были названы салоны красоты, алкогольные напитки, домашняя обстановка и техника. Среди основных причин экономии чаще всего респонденты называли рост цен, при этом в 24% случаев россияне пожелали иметь больше накоплений, поэтому они стараются отложить деньги. Еще у 23% опрошенных стало не хватать доходов, у 12% обнаружились проблемы с выплатой заработной платы, а у 2% — с работой. В 2024 году заработные платы россиян вырастут на 5,4%. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным. За начало 2023 года номинальная зарплата жителей России увеличилась от 12 до 13%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Каждый десятый россиянин в 2023 году сократил свои расходы на треть. При этом относительно 2022 года число жителей России, который вынужден экономить, снизилось на 5% относительно 2022 года. «Экономить на расходах в этом году стали 75% россиян. В минувшем году количество уменьшивших свои траты респондентов было больше на 5%, […] 41% респондентов удалось уменьшить расходы на 5-10%, 27% опрошенных — на 10-20%, 10% — на 20-30%, 7% стали меньше тратить на 30% и более», — цитирует информацию сервиса «Зарплата.ру» РИА Новости. Исследование было проведено с 24 апреля по 11 мая, в нем приняли участие 2250 жителей России. Аналитики уточнили, что 15% жителей России в 2023 году не вели подсчет расходам. В отчете отмечается, что на кафе начали экономить 13% россиян, на отпусках — 12%, еще 9% — на продуктах. Далее по убывающей были названы салоны красоты, алкогольные напитки, домашняя обстановка и техника. Среди основных причин экономии чаще всего респонденты называли рост цен, при этом в 24% случаев россияне пожелали иметь больше накоплений, поэтому они стараются отложить деньги. Еще у 23% опрошенных стало не хватать доходов, у 12% обнаружились проблемы с выплатой заработной платы, а у 2% — с работой. В 2024 году заработные платы россиян вырастут на 5,4%. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным. За начало 2023 года номинальная зарплата жителей России увеличилась от 12 до 13%.