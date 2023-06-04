04 июня 2023

Синоптик предсказал свердловчанам, когда в регион придут дожди

Синоптик Пулин предрек в Свердловской области дожди 6 и 7 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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Дожди в Свердловскую область придут 6 и 7 июня считает синоптик Фото:

В Свердловскую область придет циклон с дождями 6 и 7 июня. Интенсивность и количество осадков будет зависеть от его траектории, заявил синоптик Алексей Пулин.

«Небольшие дожди и слабая грозовая активность возможны лишь перед фронтом днем 5 июня, на самом востоке области. От траектории циклона будут зависеть количество и интенсивность осадков на Среднем Урале вечером 6 июня, а также 7 июня», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

По словам синоптика, в Свердловской области днем 5 июня будет температура от 24 до 29 градусов тепла. При этом в Екатеринбурге в этот же день Пулин прогнозирует малую облачность без существенных осадков с температурой от 24 до 26 градусов тепла.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге 4 июня зафиксировали самый теплый день за последние 143 года. По словам Пулина, температурный рекорд держался с 1880 года.

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В Свердловскую область придет циклон с дождями 6 и 7 июня. Интенсивность и количество осадков будет зависеть от его траектории, заявил синоптик Алексей Пулин. «Небольшие дожди и слабая грозовая активность возможны лишь перед фронтом днем 5 июня, на самом востоке области. От траектории циклона будут зависеть количество и интенсивность осадков на Среднем Урале вечером 6 июня, а также 7 июня», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, в Свердловской области днем 5 июня будет температура от 24 до 29 градусов тепла. При этом в Екатеринбурге в этот же день Пулин прогнозирует малую облачность без существенных осадков с температурой от 24 до 26 градусов тепла. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге 4 июня зафиксировали самый теплый день за последние 143 года. По словам Пулина, температурный рекорд держался с 1880 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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