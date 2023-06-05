Пользователи Twitter пожалели о помощи Киеву после провала наступления ВСУ

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Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
Комментаторы уверены, что деньги на поддержку ВСУ были потрачены впустую Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пользователи Twitter пожалели о деньгах, отправленных на поддержку Украины, после неудачной попытки масштабного наступления на южнодонецком направлении 4 июня. По мнению комментаторов, деньги налогоплательщиков были слиты «в унитаз».

«Хватит сливать доллары американских налогоплательщиков в унитаз», — написал RJHansonIII1. С ним солидарен другой пользователь, заявив, что деньги, отправленные на Украину, были потрачены впустую.

Комментатор personambulo написал, что ищет информацию о спецоперации, а находит лишь просьбы президента Украины Владимира Зеленского увеличить финансовую поддержку. Jookers123 уверен, что ВСУ ждут лишь «массовые убийства и кровавая баня», которых желает сам украинский лидер.

Пользователь moroserafim заявил, что обещанное наступление так и не удалось. «Украина проиграла, как они могли подумать, что обыграют Россию», — заключил он.

ВСУ предприняли попытку провести крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении. Тем не менее в Минобороны сообщили, что атака украинской армии была успешно отражена российскими войсками.

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Пользователи Twitter пожалели о деньгах, отправленных на поддержку Украины, после неудачной попытки масштабного наступления на южнодонецком направлении 4 июня. По мнению комментаторов, деньги налогоплательщиков были слиты «в унитаз». «Хватит сливать доллары американских налогоплательщиков в унитаз», — написал RJHansonIII1. С ним солидарен другой пользователь, заявив, что деньги, отправленные на Украину, были потрачены впустую. Комментатор personambulo написал, что ищет информацию о спецоперации, а находит лишь просьбы президента Украины Владимира Зеленского увеличить финансовую поддержку. Jookers123 уверен, что ВСУ ждут лишь «массовые убийства и кровавая баня», которых желает сам украинский лидер. Пользователь moroserafim заявил, что обещанное наступление так и не удалось. «Украина проиграла, как они могли подумать, что обыграют Россию», — заключил он. ВСУ предприняли попытку провести крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении. Тем не менее в Минобороны сообщили, что атака украинской армии была успешно отражена российскими войсками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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