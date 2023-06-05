Пользователи Twitter пожалели о помощи Киеву после провала наступления ВСУ

Пользователи Twitter пожалели о деньгах, отправленных на поддержку Украины, после неудачной попытки масштабного наступления на южнодонецком направлении 4 июня. По мнению комментаторов, деньги налогоплательщиков были слиты «в унитаз».
«Хватит сливать доллары американских налогоплательщиков в унитаз», — написал RJHansonIII1. С ним солидарен другой пользователь, заявив, что деньги, отправленные на Украину, были потрачены впустую.
Комментатор personambulo написал, что ищет информацию о спецоперации, а находит лишь просьбы президента Украины Владимира Зеленского увеличить финансовую поддержку. Jookers123 уверен, что ВСУ ждут лишь «массовые убийства и кровавая баня», которых желает сам украинский лидер.
Пользователь moroserafim заявил, что обещанное наступление так и не удалось. «Украина проиграла, как они могли подумать, что обыграют Россию», — заключил он.
ВСУ предприняли попытку провести крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении. Тем не менее в Минобороны сообщили, что атака украинской армии была успешно отражена российскими войсками.
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