Кандидат в президенты США призвал пойти на серьезные уступки России

Кандидат в президенты США Рамасвами призвал пойти на уступки РФ, чтобы завершить конфликт на Украине
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Пресс-конференция по екатеринбургскому этапу международного турнира по женскому волейболу “Лига Наций”. Екатеринбург, флаг сша, соединенные штаты америки, usa
США должны уступить России, чтобы закончить украинский конфликт, сказал Вивек Рамасвами Фото:

Вашингтон должен пойти на уступки России, чтобы завершить конфликт на Украине. Такое заявление сделал кандидат в президенты США от Республиканской пратии Вивек Рамасвами.

«Я думаю, что нам нужно на мирных условиях положить конец военным действиям на Украине. Для этого придется пойти на серьезные уступки России», — сказал Вивек Рамасвами. Об этом он заявил в эфире ABC News.

Выборы в США пройдут в 2024-м году. О своем намерении участвовать в них уже объявили действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден, политик из штата Северная Каролина Ники Хейли и экс-глава страны Дональд Трамп. Последний, в свою очередь, заявлял о том, что если бы он пришел к власти, то решил бы украинский конфликт за один день, напоминает Life.

Хейли же отмечала, что стране нужно объединиться с Россией. Спустя время, однако, когда заявление разошлось в СМИ, ее представитель поспешил опровергнуть слова кандидата в президенты. Он отметил, что слова были оговоркой, а сама она действует по отношению к России крайне жестко.

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Вашингтон должен пойти на уступки России, чтобы завершить конфликт на Украине. Такое заявление сделал кандидат в президенты США от Республиканской пратии Вивек Рамасвами. «Я думаю, что нам нужно на мирных условиях положить конец военным действиям на Украине. Для этого придется пойти на серьезные уступки России», — сказал Вивек Рамасвами. Об этом он заявил в эфире ABC News. Выборы в США пройдут в 2024-м году. О своем намерении участвовать в них уже объявили действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден, политик из штата Северная Каролина Ники Хейли и экс-глава страны Дональд Трамп. Последний, в свою очередь, заявлял о том, что если бы он пришел к власти, то решил бы украинский конфликт за один день, напоминает Life. Хейли же отмечала, что стране нужно объединиться с Россией. Спустя время, однако, когда заявление разошлось в СМИ, ее представитель поспешил опровергнуть слова кандидата в президенты. Он отметил, что слова были оговоркой, а сама она действует по отношению к России крайне жестко.
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