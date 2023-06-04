Осужденный свердловский депутат решил избежать наказания, обратившись в ЧВК «Вагнер»

Депутат гордумы Алапаевска (Свердловская область) Илья Чиж, осужденный за избиение незнакомца битой и находящийся в розыске, решил вступить в ряды ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил источник URA.RU в окружении депутата. Официального подтверждения информации не поступало.
«Чиж прощупывал почву, чтобы отправиться в зону СВО по линии ЧВК „Вагнер“» — сообщил собеседник агентства. Депутат находится в розыске после оглашения приговора.
URA.RU направило запрос в пресс-службу ГК «Конкорд». Ответ на момент публикации не поступил. Сам Чиж не ответил на звонок корреспондента агентства — телефон оказался недоступен.
Чиж был объявлен в розыск в начале июня, когда не явился на оглашение приговора. Депутата признали виновным в избиении битой незнакомца и назначили два года колонии.
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