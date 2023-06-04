04 июня 2023

Осужденный свердловский депутат решил избежать наказания, обратившись в ЧВК «Вагнер»

Депутат гордумы Алапаевска Илья Чиж, избивший битой незнакомца, обратился в ЧВК «Вагнер»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Илья Чиж осужден за избиение незнакомца битой Фото:

Депутат гордумы Алапаевска (Свердловская область) Илья Чиж, осужденный за избиение незнакомца битой и находящийся в розыске, решил вступить в ряды ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил источник URA.RU в окружении депутата. Официального подтверждения информации не поступало.

«Чиж прощупывал почву, чтобы отправиться в зону СВО по линии ЧВК „Вагнер“» — сообщил собеседник агентства. Депутат находится в розыске после оглашения приговора.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ГК «Конкорд». Ответ на момент публикации не поступил. Сам Чиж не ответил на звонок корреспондента агентства — телефон оказался недоступен.

Чиж был объявлен в розыск в начале июня, когда не явился на оглашение приговора. Депутата признали виновным в избиении битой незнакомца и назначили два года колонии.

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Депутат гордумы Алапаевска (Свердловская область) Илья Чиж, осужденный за избиение незнакомца битой и находящийся в розыске, решил вступить в ряды ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил источник URA.RU в окружении депутата. Официального подтверждения информации не поступало. «Чиж прощупывал почву, чтобы отправиться в зону СВО по линии ЧВК „Вагнер“» — сообщил собеседник агентства. Депутат находится в розыске после оглашения приговора. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГК «Конкорд». Ответ на момент публикации не поступил. Сам Чиж не ответил на звонок корреспондента агентства — телефон оказался недоступен. Чиж был объявлен в розыск в начале июня, когда не явился на оглашение приговора. Депутата признали виновным в избиении битой незнакомца и назначили два года колонии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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