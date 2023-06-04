Осужденный свердловский депутат решил избежать наказания, обратившись в ЧВК «Вагнер»

Депутат гордумы Алапаевска Илья Чиж, избивший битой незнакомца, обратился в ЧВК «Вагнер»

05 июня 2023 в 11:25 Размер текста - 17 +

Илья Чиж осужден за избиение незнакомца битой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат гордумы Алапаевска (Свердловская область) Илья Чиж, осужденный за избиение незнакомца битой и находящийся в розыске, решил вступить в ряды ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил источник URA.RU в окружении депутата. Официального подтверждения информации не поступало. «Чиж прощупывал почву, чтобы отправиться в зону СВО по линии ЧВК „Вагнер“» — сообщил собеседник агентства. Депутат находится в розыске после оглашения приговора. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГК «Конкорд». Ответ на момент публикации не поступил. Сам Чиж не ответил на звонок корреспондента агентства — телефон оказался недоступен. Чиж был объявлен в розыск в начале июня, когда не явился на оглашение приговора. Депутата признали виновным в избиении битой незнакомца и назначили два года колонии.

Депутат гордумы Алапаевска (Свердловская область) Илья Чиж, осужденный за избиение незнакомца битой и находящийся в розыске, решил вступить в ряды ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил источник URA.RU в окружении депутата. Официального подтверждения информации не поступало. «Чиж прощупывал почву, чтобы отправиться в зону СВО по линии ЧВК „Вагнер“» — сообщил собеседник агентства. Депутат находится в розыске после оглашения приговора. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГК «Конкорд». Ответ на момент публикации не поступил. Сам Чиж не ответил на звонок корреспондента агентства — телефон оказался недоступен. Чиж был объявлен в розыск в начале июня, когда не явился на оглашение приговора. Депутата признали виновным в избиении битой незнакомца и назначили два года колонии.