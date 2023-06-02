Объявлен в розыск свердловский депутат, получивший срок за драку с битой

Депутат Алапаевска Чиж не явился на приговор суда и объявлен в розыск

В драке с оппонентами депутат применил биту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Алапаевской думы Илья Чиж объявлен в розыск. Он не явился на оглашение приговора, пояснили URA.RU в городском суде. Мужчина обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья и получил два года реального срока.

«Подсудимый Чиж не явился на оглашение приговора. Отдельным постановлением судья объявила его в розыск», — пояснили в Алапаевском городском суде. Корреспондент пытался обратиться за комментарием к самому Илье Чижу, но его сотовый оказался недоступен.

Драка с участием депутата произошла год назад. Народный избранник вступил в конфликт с компанией молодых людей. Одного он ударил битой по туловищу и голове, другому — 19-летнему парню — сломал скулу и проломил череп. Сам Чиж пояснял URA.RU, что всего лишь оборонялся от напавших на него хулиганов. Примечательно, что Чиж остается действующим депутатом Алапаевской думы.