В Белгородской области задержали школьника, сливавшего Киеву данные о ВС РФ

05 июня 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

Школьник в Белгородской области сливал координаты российских войск Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область В Белгородской области 17-летний школьник был задержан за слив украинским бойцам координат российских позиций. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». У задержанного обнаружили в телефоне подписки на антивоенных блогеров. «У парня забрали телефон, в ходе его осмотра были обнаружены данные с координатами российских военных, фотографии позиций ВС РФ и полицейских, а также чаты с вероятными представителями Украины», — говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники ППС задержали 17-летнего школьника Дмитрия С. у села Крутой Лог под Белгородом. Подчеркивается, что у парня в соцсети Telegram стоит фото начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Имя записано на украинский манер «Дмитро». В соцсетях он следил за блогерами с антивоенной позицией и страницами по поиску жилья в Грузии. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД по Белгородской области. Ответа пока не последовало.

В Белгородской области 17-летний школьник был задержан за слив украинским бойцам координат российских позиций. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». У задержанного обнаружили в телефоне подписки на антивоенных блогеров. «У парня забрали телефон, в ходе его осмотра были обнаружены данные с координатами российских военных, фотографии позиций ВС РФ и полицейских, а также чаты с вероятными представителями Украины», — говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники ППС задержали 17-летнего школьника Дмитрия С. у села Крутой Лог под Белгородом. Подчеркивается, что у парня в соцсети Telegram стоит фото начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Имя записано на украинский манер «Дмитро». В соцсетях он следил за блогерами с антивоенной позицией и страницами по поиску жилья в Грузии. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД по Белгородской области. Ответа пока не последовало.