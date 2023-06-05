В Белгородской области задержали школьника, сливавшего Киеву данные о ВС РФ

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Митинг против транспортной реформы. Пермь, ппс, патруль полиции, задержание полиции
Школьник в Белгородской области сливал координаты российских войск Фото:
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В Белгородской области 17-летний школьник был задержан за слив украинским бойцам координат российских позиций. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». У задержанного обнаружили в телефоне подписки на антивоенных блогеров.

«У парня забрали телефон, в ходе его осмотра были обнаружены данные с координатами российских военных, фотографии позиций ВС РФ и полицейских, а также чаты с вероятными представителями Украины», — говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники ППС задержали 17-летнего школьника Дмитрия С. у села Крутой Лог под Белгородом.

Подчеркивается, что у парня в соцсети Telegram стоит фото начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Имя записано на украинский манер «Дмитро». В соцсетях он следил за блогерами с антивоенной позицией и страницами по поиску жилья в Грузии.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД по Белгородской области. Ответа пока не последовало.

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В Белгородской области 17-летний школьник был задержан за слив украинским бойцам координат российских позиций. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». У задержанного обнаружили в телефоне подписки на антивоенных блогеров. «У парня забрали телефон, в ходе его осмотра были обнаружены данные с координатами российских военных, фотографии позиций ВС РФ и полицейских, а также чаты с вероятными представителями Украины», — говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники ППС задержали 17-летнего школьника Дмитрия С. у села Крутой Лог под Белгородом. Подчеркивается, что у парня в соцсети Telegram стоит фото начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Имя записано на украинский манер «Дмитро». В соцсетях он следил за блогерами с антивоенной позицией и страницами по поиску жилья в Грузии. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД по Белгородской области. Ответа пока не последовало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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