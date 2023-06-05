В Белгородской области задержали школьника, сливавшего Киеву данные о ВС РФ

В Белгородской области 17-летний школьник был задержан за слив украинским бойцам координат российских позиций. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». У задержанного обнаружили в телефоне подписки на антивоенных блогеров.
«У парня забрали телефон, в ходе его осмотра были обнаружены данные с координатами российских военных, фотографии позиций ВС РФ и полицейских, а также чаты с вероятными представителями Украины», — говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники ППС задержали 17-летнего школьника Дмитрия С. у села Крутой Лог под Белгородом.
Подчеркивается, что у парня в соцсети Telegram стоит фото начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Имя записано на украинский манер «Дмитро». В соцсетях он следил за блогерами с антивоенной позицией и страницами по поиску жилья в Грузии.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД по Белгородской области. Ответа пока не последовало.
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