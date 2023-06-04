Аналитики назвали лучшие летние подработки для подростков в ХМАО. Инфографика

HeadHunter: самой популярной летней работой для подростков в ХМАО стала расклейщик объявлений

05 июня 2023 в 11:26 Размер текста - 17 +

Работа повара стала самой непопулярной в рейтинге Фото: Размик Закарян © URA.RU Аналитики составили рейтинг профессий для подростков из ХМАО старше 14 лет. По данным пресс-службы агентства HeadHunter, больше всего голосов жители отдали в пользу расклейщика объявлений и курьера. «Отвечая на вопрос о том, какая профессия больше всего подходит для подростков, 55% жителей ХМАО выбрали расклейщика объявлений, 50% — курьера, 49% — помощника/ассистента, 43% — волонтера, 37% — промоутера», — сообщили в пресс-службе. Самыми непривлекательными в рейтинге оказались профессии повара, администратора и продавца-консультанта. Также в HeadHunter сообщили, что больше половины опрошенных выразили мнение, что подросткам нужно упростить трудоустройство и разрешить официально работать с 14 лет без согласия опеки. «Против этого выступили 37% опрошенных, остальные затруднились ответить. Интересно, что чаще всего эту инициативу поддерживают сами подростки: за упрощение процедуры высказались сразу 65% респондентов в возрасте до 18 лет», — сообщили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО компании вербуют на работу подростков из-за дефицита кадров. По данным HeadHunter в регионе открыто более 20 вакансий для соискателей от 14 лет. В топ рейтинга вошли расклейщик объявлений и курьер Скрин: пресс-служба сервиса HeadHunter

Аналитики составили рейтинг профессий для подростков из ХМАО старше 14 лет. По данным пресс-службы агентства HeadHunter, больше всего голосов жители отдали в пользу расклейщика объявлений и курьера. «Отвечая на вопрос о том, какая профессия больше всего подходит для подростков, 55% жителей ХМАО выбрали расклейщика объявлений, 50% — курьера, 49% — помощника/ассистента, 43% — волонтера, 37% — промоутера», — сообщили в пресс-службе. Самыми непривлекательными в рейтинге оказались профессии повара, администратора и продавца-консультанта. Также в HeadHunter сообщили, что больше половины опрошенных выразили мнение, что подросткам нужно упростить трудоустройство и разрешить официально работать с 14 лет без согласия опеки. «Против этого выступили 37% опрошенных, остальные затруднились ответить. Интересно, что чаще всего эту инициативу поддерживают сами подростки: за упрощение процедуры высказались сразу 65% респондентов в возрасте до 18 лет», — сообщили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО компании вербуют на работу подростков из-за дефицита кадров. По данным HeadHunter в регионе открыто более 20 вакансий для соискателей от 14 лет.