В лесах Курганской области установят 15 камер видеонаблюдения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

В Курганской области установят камеры в лесах, чтобы следить за возникновением пожаров. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба филиала «Ростелекома» в Курганской и Тюменской областях.

«„Ростелеком“ расширяет систему дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров в Курганской области. Ведущий национальный провайдер приступил к установке 15 камер видеонаблюдения. Цифровые устройства будут наблюдать за пожарной обстановкой на территории около 500 000 гектаров леса в десяти районах региона», — сообщили в пресс-службе компании.

Камеры видеонаблюдения позволят специалистам лесного фонда как можно раньше реагировать на возможные возгорания. «Камеры имеют угол обзора 360 градусов и делают оборот по кругу каждые 10 минут. Оборудование автоматически отслеживает любое задымление, с высокой точностью фиксирует координаты очага возгорания и передает сигнал на пульт управления диспетчера ГБУ „Лесопожарный центр“», — отмечают в «Ростелекоме».

Также преимуществами камер является то, что они способны распознавать небольшое задымление на расстоянии до 20 километров. Кроме того, в них предусмотрены функция «цифровой антитуман» и адаптивная подсветка, которая включается автоматически при наступлении темноты и плохой видимости.

Ранее URA.RU писало, что в курганских лесах установят пять новых камер для обнаружения пожаров. По данным госзакупки, их стоимость составляла более одного миллиона рублей.

Камеры видеонаблюдения установят, чтобы следить за возникновением пожаров Фото: ПАО «Ростелеком»