04 июня 2023
03 июня 2023

В курганских лесах установят камеры, чтобы следить за пожарами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Курятник. Курган, лес, берегите лес
В лесах Курганской области установят 15 камер видеонаблюдения Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

В Курганской области установят камеры в лесах, чтобы следить за возникновением пожаров. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба филиала «Ростелекома» в Курганской и Тюменской областях.

«„Ростелеком“ расширяет систему дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров в Курганской области. Ведущий национальный провайдер приступил к установке 15 камер видеонаблюдения. Цифровые устройства будут наблюдать за пожарной обстановкой на территории около 500 000 гектаров леса в десяти районах региона», — сообщили в пресс-службе компании.

Камеры видеонаблюдения позволят специалистам лесного фонда как можно раньше реагировать на возможные возгорания. «Камеры имеют угол обзора 360 градусов и делают оборот по кругу каждые 10 минут. Оборудование автоматически отслеживает любое задымление, с высокой точностью фиксирует координаты очага возгорания и передает сигнал на пульт управления диспетчера ГБУ „Лесопожарный центр“», — отмечают в «Ростелекоме».

Также преимуществами камер является то, что они способны распознавать небольшое задымление на расстоянии до 20 километров. Кроме того, в них предусмотрены функция «цифровой антитуман» и адаптивная подсветка, которая включается автоматически при наступлении темноты и плохой видимости.

Ранее URA.RU писало, что в курганских лесах установят пять новых камер для обнаружения пожаров. По данным госзакупки, их стоимость составляла более одного миллиона рублей.

Камеры видеонаблюдения установят, чтобы следить за возникновением пожаров
Камеры видеонаблюдения установят, чтобы следить за возникновением пожаров
Фото:
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В Курганской области установят камеры в лесах, чтобы следить за возникновением пожаров. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба филиала «Ростелекома» в Курганской и Тюменской областях. «„Ростелеком“ расширяет систему дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров в Курганской области. Ведущий национальный провайдер приступил к установке 15 камер видеонаблюдения. Цифровые устройства будут наблюдать за пожарной обстановкой на территории около 500 000 гектаров леса в десяти районах региона», — сообщили в пресс-службе компании. Камеры видеонаблюдения позволят специалистам лесного фонда как можно раньше реагировать на возможные возгорания. «Камеры имеют угол обзора 360 градусов и делают оборот по кругу каждые 10 минут. Оборудование автоматически отслеживает любое задымление, с высокой точностью фиксирует координаты очага возгорания и передает сигнал на пульт управления диспетчера ГБУ „Лесопожарный центр“», — отмечают в «Ростелекоме». Также преимуществами камер является то, что они способны распознавать небольшое задымление на расстоянии до 20 километров. Кроме того, в них предусмотрены функция «цифровой антитуман» и адаптивная подсветка, которая включается автоматически при наступлении темноты и плохой видимости. Ранее URA.RU писало, что в курганских лесах установят пять новых камер для обнаружения пожаров. По данным госзакупки, их стоимость составляла более одного миллиона рублей.
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