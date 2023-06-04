В Курганской области установят камеры в лесах, чтобы следить за возникновением пожаров. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба филиала «Ростелекома» в Курганской и Тюменской областях.
«„Ростелеком“ расширяет систему дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров в Курганской области. Ведущий национальный провайдер приступил к установке 15 камер видеонаблюдения. Цифровые устройства будут наблюдать за пожарной обстановкой на территории около 500 000 гектаров леса в десяти районах региона», — сообщили в пресс-службе компании.
Камеры видеонаблюдения позволят специалистам лесного фонда как можно раньше реагировать на возможные возгорания. «Камеры имеют угол обзора 360 градусов и делают оборот по кругу каждые 10 минут. Оборудование автоматически отслеживает любое задымление, с высокой точностью фиксирует координаты очага возгорания и передает сигнал на пульт управления диспетчера ГБУ „Лесопожарный центр“», — отмечают в «Ростелекоме».
Также преимуществами камер является то, что они способны распознавать небольшое задымление на расстоянии до 20 километров. Кроме того, в них предусмотрены функция «цифровой антитуман» и адаптивная подсветка, которая включается автоматически при наступлении темноты и плохой видимости.
Ранее URA.RU писало, что в курганских лесах установят пять новых камер для обнаружения пожаров. По данным госзакупки, их стоимость составляла более одного миллиона рублей.
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