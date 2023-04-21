В курганских лесах установят пять новых камер для обнаружения лесных пожаров

Система дистанционного мониторинга нужна для раннего обнаружения лесных пожаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

В лесных массивах Курганской области, где чаще всего возникают пожары, собираются установить пять камер видеонаблюдения (в дополнение к уже имеющимся) для раннего обнаружения возгораний. Начальная и максимальная цена контракта превышает один миллион рублей, указано в описании на сайте портала ЕИС «Закупки».

«Оказание услуг по организации и обеспечению бесперебойного функционирования системы дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров на территории Курганской области. Цена контракта: 1 129 374 рубля. Количество видеокамер мониторинга: пять штук», — написано в техзадании.

По данным на начало года, в регионе фиксировали происходящее пять видеокамер. Губернатор Курганской области Вадим Шумков подчеркивал ранее, что на страже безопасности населения будут стоять десятки подобных устройств. На территории с 5 апреля действует особый противопожарный режим. По данным Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам ГО и ЧС, область попала в перечень 14 регионов России с высокими рисками возникновения пожаров. Деятельность сотрудников МЧС сосредоточена на проверке дачных домов и проведении профилактических рейдов с использованием квадрокоптеров и спецтранспорта.