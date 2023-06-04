Сапбордисты попали в шторм на челябинском озере

Восемь любителей сапбординга спасли от гибели на озере Тургояк

05 июня 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Один из пострадавших чуть не пошел ко дну вместе с собакой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Восьмерых любителей катания на сапбордах спасли на озере Тургояк после грозы и шторма. Об этом сообщили 5 июня URA.RU в Челябинской областной службе спасения. «В минувшее воскресенье резко ухудшившаяся погода и порывы шквалистого ветра застали на акватории значительное число сапбордистов. В общей сложности было собрано восемь человек, оказавшихся в бедственном положении. Кто-то из них вышел на акваторию без спасжилета, у кого-то жилет остался пристегнут к доске. Один из пострадавших не застегнул штатное крепление сапборда к ноге: поднявшиеся волны сбросили его с доски, которую унесло ветром», — пояснили в пресс-службе ведомства. Еще один любитель водного спорта чуть не погиб, катаясь на сапборде с собакой. Поднявшийся ветер и волны оборвали скег-плавник, после чего управляемость доски резко упала. Сапборд несколько раз переворачивался, каждый раз мужчина и его питомец забирались обратно. Но приблизиться к берегу они уже не могли, и к моменту прибытия спасателей силы покинули пострадавшего, который оказался на краю гибели. Гроза и сильнейший ветер до 25 метров в секунду обрушились на Челябинскую область накануне. В некоторых районах также выпал крупный град.

Восьмерых любителей катания на сапбордах спасли на озере Тургояк после грозы и шторма. Об этом сообщили 5 июня URA.RU в Челябинской областной службе спасения. «В минувшее воскресенье резко ухудшившаяся погода и порывы шквалистого ветра застали на акватории значительное число сапбордистов. В общей сложности было собрано восемь человек, оказавшихся в бедственном положении. Кто-то из них вышел на акваторию без спасжилета, у кого-то жилет остался пристегнут к доске. Один из пострадавших не застегнул штатное крепление сапборда к ноге: поднявшиеся волны сбросили его с доски, которую унесло ветром», — пояснили в пресс-службе ведомства. Еще один любитель водного спорта чуть не погиб, катаясь на сапборде с собакой. Поднявшийся ветер и волны оборвали скег-плавник, после чего управляемость доски резко упала. Сапборд несколько раз переворачивался, каждый раз мужчина и его питомец забирались обратно. Но приблизиться к берегу они уже не могли, и к моменту прибытия спасателей силы покинули пострадавшего, который оказался на краю гибели. Гроза и сильнейший ветер до 25 метров в секунду обрушились на Челябинскую область накануне. В некоторых районах также выпал крупный град.