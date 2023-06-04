04 июня 2023

Сапбордисты попали в шторм на челябинском озере

Восемь любителей сапбординга спасли от гибели на озере Тургояк
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии новой набережной. Челябинск, каноэ, набережная реки миасс, сапборд
Один из пострадавших чуть не пошел ко дну вместе с собакой Фото:

Восьмерых любителей катания на сапбордах спасли на озере Тургояк после грозы и шторма. Об этом сообщили 5 июня URA.RU в Челябинской областной службе спасения.

«В минувшее воскресенье резко ухудшившаяся погода и порывы шквалистого ветра застали на акватории значительное число сапбордистов. В общей сложности было собрано восемь человек, оказавшихся в бедственном положении. Кто-то из них вышел на акваторию без спасжилета, у кого-то жилет остался пристегнут к доске. Один из пострадавших не застегнул штатное крепление сапборда к ноге: поднявшиеся волны сбросили его с доски, которую унесло ветром», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Еще один любитель водного спорта чуть не погиб, катаясь на сапборде с собакой. Поднявшийся ветер и волны оборвали скег-плавник, после чего управляемость доски резко упала. Сапборд несколько раз переворачивался, каждый раз мужчина и его питомец забирались обратно. Но приблизиться к берегу они уже не могли, и к моменту прибытия спасателей силы покинули пострадавшего, который оказался на краю гибели.

Гроза и сильнейший ветер до 25 метров в секунду обрушились на Челябинскую область накануне. В некоторых районах также выпал крупный град.

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Восьмерых любителей катания на сапбордах спасли на озере Тургояк после грозы и шторма. Об этом сообщили 5 июня URA.RU в Челябинской областной службе спасения. «В минувшее воскресенье резко ухудшившаяся погода и порывы шквалистого ветра застали на акватории значительное число сапбордистов. В общей сложности было собрано восемь человек, оказавшихся в бедственном положении. Кто-то из них вышел на акваторию без спасжилета, у кого-то жилет остался пристегнут к доске. Один из пострадавших не застегнул штатное крепление сапборда к ноге: поднявшиеся волны сбросили его с доски, которую унесло ветром», — пояснили в пресс-службе ведомства. Еще один любитель водного спорта чуть не погиб, катаясь на сапборде с собакой. Поднявшийся ветер и волны оборвали скег-плавник, после чего управляемость доски резко упала. Сапборд несколько раз переворачивался, каждый раз мужчина и его питомец забирались обратно. Но приблизиться к берегу они уже не могли, и к моменту прибытия спасателей силы покинули пострадавшего, который оказался на краю гибели. Гроза и сильнейший ветер до 25 метров в секунду обрушились на Челябинскую область накануне. В некоторых районах также выпал крупный град.
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