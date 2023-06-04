В ЯНАО полицейского и двух водителей отдали под суд по делу о взяточничестве

05 июня 2023 в 12:47 Размер текста - 17 +

Старшего инспектора ДПС обвиняют во взяточничестве и мошенничестве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) пойдет под суд инспектор дорожно-патрульной службы, а также два водителя по делу о взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления следственного комитета России. «В Ноябрьске в 2021 и 2022 годах старший инспектор ДПС, выявив на дороге двух водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения, ввел их в заблуждение, сообщив о том, что наделен полномочиями освободить одного из них, лишенного прав, от уголовной ответственности за совершенное преступление, а второму пообещал свое покровительство и беспрепятственное управление автотранспортными средствами. Взамен за свою помощь он предложил продать ему автомобили по заниженной стоимости, правонарушители воспользовались предложением и оба продали автомобили обвиняемому по стоимости 15 и 30 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Сотрудник полиции сдержал обещание и оказывал покровительство одному из водителей, который пользовался услугами инспектора для вождения автомобиля в нетрезвом состоянии. Оба взяткодателя привлечены к уголовной ответственности по статье 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие). Полицейского будут судить по трем статьям, ему инкриминируют мошенничество, получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ноябрьске (ЯНАО) пойдет под суд инспектор дорожно-патрульной службы, а также два водителя по делу о взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления следственного комитета России. «В Ноябрьске в 2021 и 2022 годах старший инспектор ДПС, выявив на дороге двух водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения, ввел их в заблуждение, сообщив о том, что наделен полномочиями освободить одного из них, лишенного прав, от уголовной ответственности за совершенное преступление, а второму пообещал свое покровительство и беспрепятственное управление автотранспортными средствами. Взамен за свою помощь он предложил продать ему автомобили по заниженной стоимости, правонарушители воспользовались предложением и оба продали автомобили обвиняемому по стоимости 15 и 30 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Сотрудник полиции сдержал обещание и оказывал покровительство одному из водителей, который пользовался услугами инспектора для вождения автомобиля в нетрезвом состоянии. Оба взяткодателя привлечены к уголовной ответственности по статье 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие). Полицейского будут судить по трем статьям, ему инкриминируют мошенничество, получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями.