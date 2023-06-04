Челябинской области вновь обещают шторм и грозы

Первый удар стихии пришелся на Челябинскую область 4 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Синоптики продлили штормовое предупреждение для Челябинской области на 6 июня. На регион надвигаются шквальный ветер, грозы и крупный град, сообщили в областном гидрометцентре.

«Ночью и днем 6 июня в Челябинской области сохраняются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра 25 метров в секунду и более. При этом и 6, и 7 июня на Южном Урале сохранится аномальная жара до 36 градусов и выше. Среднесуточные температуры будут выше климатической нормы на 7 и более градусов», — говорится в тексте экстренного предупреждения.

После нескольких недель аномальной жары и засухи в Челябинскую область пришли грозы. В воскресенье ливень обрушился на Челябинск и окрестности, а на озере Тургояк налетевший шквал чуть не погубил около десятка сапбордистов.