04 июня 2023

Челябинской области вновь обещают шторм и грозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Ливень. Челябинск, погода, облака, небо, непогода, буря, ливень, климат, дождь, стихия
Первый удар стихии пришелся на Челябинскую область 4 июня Фото:

Синоптики продлили штормовое предупреждение для Челябинской области на 6 июня. На регион надвигаются шквальный ветер, грозы и крупный град, сообщили в областном гидрометцентре.

«Ночью и днем 6 июня в Челябинской области сохраняются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра 25 метров в секунду и более. При этом и 6, и 7 июня на Южном Урале сохранится аномальная жара до 36 градусов и выше. Среднесуточные температуры будут выше климатической нормы на 7 и более градусов», — говорится в тексте экстренного предупреждения.

После нескольких недель аномальной жары и засухи в Челябинскую область пришли грозы. В воскресенье ливень обрушился на Челябинск и окрестности, а на озере Тургояк налетевший шквал чуть не погубил около десятка сапбордистов.

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Синоптики продлили штормовое предупреждение для Челябинской области на 6 июня. На регион надвигаются шквальный ветер, грозы и крупный град, сообщили в областном гидрометцентре. «Ночью и днем 6 июня в Челябинской области сохраняются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра 25 метров в секунду и более. При этом и 6, и 7 июня на Южном Урале сохранится аномальная жара до 36 градусов и выше. Среднесуточные температуры будут выше климатической нормы на 7 и более градусов», — говорится в тексте экстренного предупреждения. После нескольких недель аномальной жары и засухи в Челябинскую область пришли грозы. В воскресенье ливень обрушился на Челябинск и окрестности, а на озере Тургояк налетевший шквал чуть не погубил около десятка сапбордистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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