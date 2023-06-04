04 июня 2023

«Уралтрансмаш» сделает 22 ретро-трамвая для Санкт-Петербурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация трамвая модели 71-415 на Уралтрансмаш. Екатеринбург, уралтрансмаш, новый трамвай, пульт управления трамваем, трамвай м71-415
«Уралтрансмаш» получил крупный заказ на поставку трамваев Фото:

«Уралтрансмаш» выиграл конкурс среди подрядчиков на поставку 22 трамваев в ретро-стилистике 50-60-х годов для Санкт-Петербурга. Сумма контракта — 3,1 млрд рублей, следует из информации на сайте госзакупок.

«В рамках контракта „Уралтрансмаш“ до июля 2024 года поставит ГУП „Горэлектротранс“ Петербурга двухсекционные (четырехосные) трамвайные вагоны в ретро-стиле, со 100% низким уровнем пола», — приводит «Интерфакс» цитату из документов.

Стоимость контракта составляет 3,109 млрд рублей. «Уралтрансмаш» был единственным участником конкурса.

Ранее URA.RU сообщало, что «Ростех» передал три актива собственного концерна «Уралвагонзавод» концерну «Техмаш». В частности, речь идет про «Уралтрансмаш». Предприятие помимо гражданской производит военную продукцию, в том числе гаубицы.

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«Уралтрансмаш» выиграл конкурс среди подрядчиков на поставку 22 трамваев в ретро-стилистике 50-60-х годов для Санкт-Петербурга. Сумма контракта — 3,1 млрд рублей, следует из информации на сайте госзакупок. «В рамках контракта „Уралтрансмаш“ до июля 2024 года поставит ГУП „Горэлектротранс“ Петербурга двухсекционные (четырехосные) трамвайные вагоны в ретро-стиле, со 100% низким уровнем пола», — приводит «Интерфакс» цитату из документов. Стоимость контракта составляет 3,109 млрд рублей. «Уралтрансмаш» был единственным участником конкурса. Ранее URA.RU сообщало, что «Ростех» передал три актива собственного концерна «Уралвагонзавод» концерну «Техмаш». В частности, речь идет про «Уралтрансмаш». Предприятие помимо гражданской производит военную продукцию, в том числе гаубицы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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