«Уралтрансмаш» сделает 22 ретро-трамвая для Санкт-Петербурга

«Уралтрансмаш» выиграл конкурс среди подрядчиков на поставку 22 трамваев в ретро-стилистике 50-60-х годов для Санкт-Петербурга. Сумма контракта — 3,1 млрд рублей, следует из информации на сайте госзакупок.
«В рамках контракта „Уралтрансмаш“ до июля 2024 года поставит ГУП „Горэлектротранс“ Петербурга двухсекционные (четырехосные) трамвайные вагоны в ретро-стиле, со 100% низким уровнем пола», — приводит «Интерфакс» цитату из документов.
Стоимость контракта составляет 3,109 млрд рублей. «Уралтрансмаш» был единственным участником конкурса.
Ранее URA.RU сообщало, что «Ростех» передал три актива собственного концерна «Уралвагонзавод» концерну «Техмаш». В частности, речь идет про «Уралтрансмаш». Предприятие помимо гражданской производит военную продукцию, в том числе гаубицы.
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