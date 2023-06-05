Песков: Путин получает информацию о СВО из разных источников

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет, путин владимир
Президент России Владимир Путин узнает информацию о СВО, совершая звонки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин получает информацию о спецоперации не только от официальных лиц. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Президент предпочитает иметь разные источники получения информации. Наряду с официальными докладами он регулярно совершает такие звонки и получает информацию непосредственно с земли», — заявил он. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он также подчеркнул, что президент всегда так узнавал информацию.

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Президент России Владимир Путин получает информацию о спецоперации не только от официальных лиц. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Президент предпочитает иметь разные источники получения информации. Наряду с официальными докладами он регулярно совершает такие звонки и получает информацию непосредственно с земли», — заявил он. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он также подчеркнул, что президент всегда так узнавал информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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