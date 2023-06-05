Песков: Путин получает информацию о СВО из разных источников

05 июня 2023 в 14:08 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин узнает информацию о СВО, совершая звонки Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин получает информацию о спецоперации не только от официальных лиц. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Президент предпочитает иметь разные источники получения информации. Наряду с официальными докладами он регулярно совершает такие звонки и получает информацию непосредственно с земли», — заявил он. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он также подчеркнул, что президент всегда так узнавал информацию.

Президент России Владимир Путин получает информацию о спецоперации не только от официальных лиц. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Президент предпочитает иметь разные источники получения информации. Наряду с официальными докладами он регулярно совершает такие звонки и получает информацию непосредственно с земли», — заявил он. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он также подчеркнул, что президент всегда так узнавал информацию.