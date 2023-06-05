СК РФ поймал подозреваемого в торговле смертоносным сидром, из-за которого погибли девять человек

05 июня 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

В Димитровграде Ульяновской области задержали подозреваемого в массовом алкогольном отравлении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Следственный комитет задержал подозреваемого в массовом отравлении сидром в Димитровграде Ульяновской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации «Следственными органами СК России по Ульяновской области задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области, подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Отмечается, что следователи СКР начали необходимые действия, которые направлены на установление всех условий случившегося. Ранее стало известно, что в Димитровграде Ульяновской области умерли девять человек и-за отравления сидром. Об этом сообщил мэр города Андрей Большаков. Отмечается, что он устроил заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, связанных с отравлениями слабоалкогольными напитками.

Следственный комитет задержал подозреваемого в массовом отравлении сидром в Димитровграде Ульяновской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации «Следственными органами СК России по Ульяновской области задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области, подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Отмечается, что следователи СКР начали необходимые действия, которые направлены на установление всех условий случившегося. Ранее стало известно, что в Димитровграде Ульяновской области умерли девять человек и-за отравления сидром. Об этом сообщил мэр города Андрей Большаков. Отмечается, что он устроил заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, связанных с отравлениями слабоалкогольными напитками.