СК РФ поймал подозреваемого в торговле смертоносным сидром, из-за которого погибли девять человек

Следственный комитет задержал подозреваемого в массовом отравлении сидром в Димитровграде Ульяновской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации
«Следственными органами СК России по Ульяновской области задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области, подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Отмечается, что следователи СКР начали необходимые действия, которые направлены на установление всех условий случившегося.
Ранее стало известно, что в Димитровграде Ульяновской области умерли девять человек и-за отравления сидром. Об этом сообщил мэр города Андрей Большаков. Отмечается, что он устроил заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, связанных с отравлениями слабоалкогольными напитками.
Следственный комитет задержал подозреваемого в массовом отравлении сидром в Димитровграде Ульяновской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации «Следственными органами СК России по Ульяновской области задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области, подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Отмечается, что следователи СКР начали необходимые действия, которые направлены на установление всех условий случившегося. Ранее стало известно, что в Димитровграде Ульяновской области умерли девять человек и-за отравления сидром. Об этом сообщил мэр города Андрей Большаков. Отмечается, что он устроил заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, связанных с отравлениями слабоалкогольными напитками.