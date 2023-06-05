СК РФ поймал подозреваемого в торговле смертоносным сидром, из-за которого погибли девять человек

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Последствия пожара в кино-концертном театре "Космос". Екатеринбург, охрана правопорядка, следственный комитет рф, сотрудник ск
В Димитровграде Ульяновской области задержали подозреваемого в массовом алкогольном отравлении Фото:

Следственный комитет задержал подозреваемого в массовом отравлении сидром в Димитровграде Ульяновской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации

«Следственными органами СК России по Ульяновской области задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области, подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Отмечается, что следователи СКР начали необходимые действия, которые направлены на установление всех условий случившегося.

Ранее стало известно, что в Димитровграде Ульяновской области умерли девять человек и-за отравления сидром. Об этом сообщил мэр города Андрей Большаков. Отмечается, что он устроил заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, связанных с отравлениями слабоалкогольными напитками.

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Следственный комитет задержал подозреваемого в массовом отравлении сидром в Димитровграде Ульяновской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации «Следственными органами СК России по Ульяновской области задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области, подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Отмечается, что следователи СКР начали необходимые действия, которые направлены на установление всех условий случившегося. Ранее стало известно, что в Димитровграде Ульяновской области умерли девять человек и-за отравления сидром. Об этом сообщил мэр города Андрей Большаков. Отмечается, что он устроил заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, связанных с отравлениями слабоалкогольными напитками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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