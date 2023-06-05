Кремль обрадовался заявлению США о готовности вести с Россией ядерный диалог

Заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о готовности вести ядерный диалог с РФ является очень важным и позитивным для российской стороны. Об этом завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Это важное и позитивное заявление. Мы рассчитываем, что оно будет подкреплено де-факто шагами по дипломатическим каналам, и затем можно будет рассматривать предложенные форматы диалога», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Пресс-секретарь президента также отметил, что Россия остается открытой к диалогу по этому вопросу и считает его важным. «Но нужно понять, как формулировать это предложение. В таких важных вопросах ориентироваться на заявления в прессе очень сложно. Тем более, что мы (РФ и США — прим. URA.RU) переживаем дефицит доверия», — заключил Песков.
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