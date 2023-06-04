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02 июня 2023

В ХМАО пассажирам самолета Utair отложили рейс в Сочи на 10 часов

© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданская авиация. Пермь, бортпроводник, салон самолета, стюардесса, ютейр, атр 72, обслуживание пассажиров
Самолет из Сургута в Сочи вылетит после 22:30 Фото:

В ХМАО пассажирам Utair отложили рейс из Сургута в Сочи на 10 часов. Самолет должен был отправиться в полдень, но вернулся из-за неисправности. Пресс-служба авиакомпании сообщила агентству, что воздушное судно вылетит из аэропорта после 22:30.

«Авиакомпания готовит для пассажиров резервный борт, ориентировочное время вылета из Сургута — 22:30 — 23:00 по местному времени», — сообщили в пресс-службе Utair. Отправления рейса на Черноморское побережье ждут 180 человек.

Ранее URA.RU писало, что самолет Utair вернулся в аэропорт Сургута (ХМАО) из-за проблем с двигателем. Во время полета сработал индикатор температурного режима двигателя.

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В ХМАО пассажирам Utair отложили рейс из Сургута в Сочи на 10 часов. Самолет должен был отправиться в полдень, но вернулся из-за неисправности. Пресс-служба авиакомпании сообщила агентству, что воздушное судно вылетит из аэропорта после 22:30. «Авиакомпания готовит для пассажиров резервный борт, ориентировочное время вылета из Сургута — 22:30 — 23:00 по местному времени», — сообщили в пресс-службе Utair. Отправления рейса на Черноморское побережье ждут 180 человек. Ранее URA.RU писало, что самолет Utair вернулся в аэропорт Сургута (ХМАО) из-за проблем с двигателем. Во время полета сработал индикатор температурного режима двигателя.
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© Служба новостей «URA.RU»
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