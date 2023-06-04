В ХМАО пассажирам самолета Utair отложили рейс в Сочи на 10 часов

В ХМАО пассажирам Utair отложили рейс из Сургута в Сочи на 10 часов. Самолет должен был отправиться в полдень, но вернулся из-за неисправности. Пресс-служба авиакомпании сообщила агентству, что воздушное судно вылетит из аэропорта после 22:30.
«Авиакомпания готовит для пассажиров резервный борт, ориентировочное время вылета из Сургута — 22:30 — 23:00 по местному времени», — сообщили в пресс-службе Utair. Отправления рейса на Черноморское побережье ждут 180 человек.
Ранее URA.RU писало, что самолет Utair вернулся в аэропорт Сургута (ХМАО) из-за проблем с двигателем. Во время полета сработал индикатор температурного режима двигателя.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.