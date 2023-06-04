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Самолет Utair возвращается в Сургут из-за проблем с двигателем

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , utair, пилоты, экипаж, ютэир, ютейр
Во время полета рейса UT 521 сработал индикатор температурного режима двигателя Фото:

Из-за технической неполадки самолет Utair вернется в аэропорт Сургута (ХМАО). В пресс-службе авиакомпании корреспонденту URA.RU пояснили, что во время полета сработал индикатор температурного режима двигателя.

«На борту, выполняющем рейс Сургут-Сочи, после взлета сработала индикация температурного режима двигателя. Согласно правилам, экипаж принял решение выработать топливо и совершить штатную посадку», — сообщили в пресс-службе Utair.

Сейчас самолет кружит над Пыть-Яхом (ХМАО), вырабатывая топливо. Ориентировочно, рейс UT 521 вернется в аэропорт Сургута примерно в 15 часов по местному времени.

Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Сургута (ХМАО) у самолета авиакомпании Utair обнаружилась неисправность. Во время набора высоты не включилась противообледенительная система.

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Из-за технической неполадки самолет Utair вернется в аэропорт Сургута (ХМАО). В пресс-службе авиакомпании корреспонденту URA.RU пояснили, что во время полета сработал индикатор температурного режима двигателя. «На борту, выполняющем рейс Сургут-Сочи, после взлета сработала индикация температурного режима двигателя. Согласно правилам, экипаж принял решение выработать топливо и совершить штатную посадку», — сообщили в пресс-службе Utair. Сейчас самолет кружит над Пыть-Яхом (ХМАО), вырабатывая топливо. Ориентировочно, рейс UT 521 вернется в аэропорт Сургута примерно в 15 часов по местному времени. Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Сургута (ХМАО) у самолета авиакомпании Utair обнаружилась неисправность. Во время набора высоты не включилась противообледенительная система.
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