Самолет Utair возвращается в Сургут из-за проблем с двигателем

Из-за технической неполадки самолет Utair вернется в аэропорт Сургута (ХМАО). В пресс-службе авиакомпании корреспонденту URA.RU пояснили, что во время полета сработал индикатор температурного режима двигателя.
«На борту, выполняющем рейс Сургут-Сочи, после взлета сработала индикация температурного режима двигателя. Согласно правилам, экипаж принял решение выработать топливо и совершить штатную посадку», — сообщили в пресс-службе Utair.
Сейчас самолет кружит над Пыть-Яхом (ХМАО), вырабатывая топливо. Ориентировочно, рейс UT 521 вернется в аэропорт Сургута примерно в 15 часов по местному времени.
Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Сургута (ХМАО) у самолета авиакомпании Utair обнаружилась неисправность. Во время набора высоты не включилась противообледенительная система.
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