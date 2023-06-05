В Минобороны РФ рассказали о попытке прорыва ДРГ в Белгородскую область

В результате операции войск РФ и ФСБ 4 июня была предотвращена попытка двух украинских группировок проникнуть на территорию Белгородской области. Об этом заявили в Минобороны РФ в ходе брифинга.
«Войска РФ и ФСБ 4 июня сорвали попытку двух украинских групп проникнуть на территорию Белгородской области в Новой Таволжанке», — рассказали в Минобороны. Там добавили, что Киев продолжает попытки совершения терактов в приграничных районах России. Нарушения госграницы не было. Более десяти террористов и две лодки были уничтожены, заключили в Минобороны.
Ранее стало известно, что ВС РФ ведут бои с украинскими диверсантами в Шебекинском округе Белгородской области. Под атаку противника попало село Новая Таволжанка.
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