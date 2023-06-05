Киев признал силу РФ после провала наступления ВСУ

Российские войска продолжают оттеснять украинские силы на фронте. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Противник все еще пытается оттеснить наши силы на фронте, наносит удары и способен продолжать военные действия», — написал Ермак в своем telegram-канале. Он уточнил, что Украине сейчас нужен новый «альянс демократий».
Ранее Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытке наступления потеряли до 300 бойцов на южно-донецком направлении, передает телеканал 360. Депутат Госдумы Леонид Бабашов говорил, что наступление Украины станет началом «скоро и ужасного конца» для киевского режима, пишет «Национальная служба новостей».
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