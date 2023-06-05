Киев признал силу РФ после провала наступления ВСУ

Глава офиса Зеленского Ермак: ВС РФ оттесняют украинские войска при наступлении
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Андрей Ермак, stock
Украине нужен новый «альянс демократий», заявил Андрей Ермак Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска продолжают оттеснять украинские силы на фронте. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

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«Противник все еще пытается оттеснить наши силы на фронте, наносит удары и способен продолжать военные действия», — написал Ермак в своем telegram-канале. Он уточнил, что Украине сейчас нужен новый «альянс демократий».

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытке наступления потеряли до 300 бойцов на южно-донецком направлении, передает телеканал 360. Депутат Госдумы Леонид Бабашов говорил, что наступление Украины станет началом «скоро и ужасного конца» для киевского режима, пишет «Национальная служба новостей».

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Российские войска продолжают оттеснять украинские силы на фронте. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. «Противник все еще пытается оттеснить наши силы на фронте, наносит удары и способен продолжать военные действия», — написал Ермак в своем telegram-канале. Он уточнил, что Украине сейчас нужен новый «альянс демократий». Ранее Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытке наступления потеряли до 300 бойцов на южно-донецком направлении, передает телеканал 360. Депутат Госдумы Леонид Бабашов говорил, что наступление Украины станет началом «скоро и ужасного конца» для киевского режима, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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