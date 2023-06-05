ВСУ пошли в наступление 5 июня: главное к этому часу

05 июня 2023 в 11:21 Размер текста - 17 +

ВСУ вновь пытаются атаковать территорию России Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали крупномасштабное наступление под Угледаром в ДНР и на запорожском направлении. По данным военных корреспондентов украинская армия использует большее количество техники, чем днем ранее. URA.RU приводит главную информацию, известную к этому часу. По словам командира батальона «Восток» Александра Ходаковского, украинские подразделения перешли в наступление на направлении Золотая Нива — Новодонецкое под Угледаром. Также военкор Семен Пегов, со ссылкой на источники, написал, что бойцам ВСУ удалось зайти на окраины Новодонецкого. Сейчас там идут ожесточенные бои. Кроме того, большая часть военной техники украинцев была предоставлена НАТО. URA.RU направляло запрос в Минобороны России для уточнения информации. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об активном наступлении украинских военных в районе Времевьеского выступа в регионе. По данным telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», во время атаки ВСУ потеряли значительное количество бронетехники. Также военные корреспонденты заявили, что украинские войска ввели в бой до шести батальонов пехоты. В результате нескольких часов боя ВСУ были остановлены, однако позже начали вводить свои резервы. Тем не менее, российская армия нанесла им огневое поражение. ВСУ уже предпринимали попытку наступления на южнодонецком направлении 4 июня. Однако Минобороны сообщило, что атака украинской армии не увенчалась успехом, пишет деловое издание «Взгляд». По данным ведомства, российская армия отбила наступление ВСУ на пяти участках фронта, передает MK.RU . Также Рогов сообщал, что бои в районе Времевского выступа на запорожском направлении продолжались более восьми часов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали крупномасштабное наступление под Угледаром в ДНР и на запорожском направлении. По данным военных корреспондентов украинская армия использует большее количество техники, чем днем ранее. URA.RU приводит главную информацию, известную к этому часу. По словам командира батальона «Восток» Александра Ходаковского, украинские подразделения перешли в наступление на направлении Золотая Нива — Новодонецкое под Угледаром. Также военкор Семен Пегов, со ссылкой на источники, написал, что бойцам ВСУ удалось зайти на окраины Новодонецкого. Сейчас там идут ожесточенные бои. Кроме того, большая часть военной техники украинцев была предоставлена НАТО. URA.RU направляло запрос в Минобороны России для уточнения информации. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об активном наступлении украинских военных в районе Времевьеского выступа в регионе. По данным telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», во время атаки ВСУ потеряли значительное количество бронетехники. Также военные корреспонденты заявили, что украинские войска ввели в бой до шести батальонов пехоты. В результате нескольких часов боя ВСУ были остановлены, однако позже начали вводить свои резервы. Тем не менее, российская армия нанесла им огневое поражение. ВСУ уже предпринимали попытку наступления на южнодонецком направлении 4 июня. Однако Минобороны сообщило, что атака украинской армии не увенчалась успехом, пишет деловое издание «Взгляд». По данным ведомства, российская армия отбила наступление ВСУ на пяти участках фронта, передает MK.RU. Также Рогов сообщал, что бои в районе Времевского выступа на запорожском направлении продолжались более восьми часов.