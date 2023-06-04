Курганцы запутались в водорослях на «Голубых озерах». Видео

05 июня 2023 в 16:58 Размер текста - 17 +

Курганцы жалуются на водоросли, а также отсутствие спасателей и туалетов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Курганской области жалуются, что на «Голубых озерах» все дно застлано водорослями. Об этом и других проблемах корреспонденту URA.RU сообщили отдыхающие там курганцы. «Водоросли доходят до середины озера. Это, во-первых, противно. Во-вторых, это может быть опасно для тех, кто не умеет плавать. А водорослей много, они за все цепляются», — рассказали корреспонденту URA.RU местные жители. Также курганцы пожаловались на то, что на «Голубых озерах» нет ни одного спасателя. По словам отдыхающих, им обещали, что за безопасностью на водоеме будут следить специалисты. Также курганцы рассказали корреспонденту URA.RU, что на территории зоны отдыха нет туалетов. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на «Голубых озерах» появились змеи. Жители заметили гадюк и ужей.

Жители Курганской области жалуются, что на «Голубых озерах» все дно застлано водорослями. Об этом и других проблемах корреспонденту URA.RU сообщили отдыхающие там курганцы. «Водоросли доходят до середины озера. Это, во-первых, противно. Во-вторых, это может быть опасно для тех, кто не умеет плавать. А водорослей много, они за все цепляются», — рассказали корреспонденту URA.RU местные жители. Также курганцы пожаловались на то, что на «Голубых озерах» нет ни одного спасателя. По словам отдыхающих, им обещали, что за безопасностью на водоеме будут следить специалисты. Также курганцы рассказали корреспонденту URA.RU, что на территории зоны отдыха нет туалетов. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на «Голубых озерах» появились змеи. Жители заметили гадюк и ужей.