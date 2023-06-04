В Кургане на Голубых озерах появились змеи. Фото

05 июня 2023 в 15:47 Размер текста - 17 +

На Голубых озерах появились гадюки и ужи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На курганском пляже «Голубые озера» появились гадюки и ужи. Об этом горожане сообщают в telegram-каналах. «Въезд на Голубые озера открыт. Можно покупаться с окуньками, поиграть на время отдыха с местной живностью (речь про ужа). Так, что приятного отдыха», — прокомментировала жительница Кургана встречу с ужом. Еще один горожанин сфотографировал на пляже гадюку. Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана открыла для посещения Голубые озера. При этом власти заявляли, что купаться на пляже пока еще нельзя. Несмотря на запрет горожане массово приезжают и отдыхают на Голубых озерах. Многие отдыхающие сталкиваются с проблемой, как уехать с пляжа. В Кургане на Голубых озерах появились ужи и гадюки Фото: tg-канал «Инцидент | Курган»/«KGN45 KURGAN»

На курганском пляже «Голубые озера» появились гадюки и ужи. Об этом горожане сообщают в telegram-каналах. «Въезд на Голубые озера открыт. Можно покупаться с окуньками, поиграть на время отдыха с местной живностью (речь про ужа). Так, что приятного отдыха», — прокомментировала жительница Кургана встречу с ужом. Еще один горожанин сфотографировал на пляже гадюку. Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана открыла для посещения Голубые озера. При этом власти заявляли, что купаться на пляже пока еще нельзя. Несмотря на запрет горожане массово приезжают и отдыхают на Голубых озерах. Многие отдыхающие сталкиваются с проблемой, как уехать с пляжа.