Финансист Мерзляков: россияне спровоцировали рост цен на путевки и автомобили

07 июня 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Стоимость путевок за границу чутко реагирует на колебания валют, сказал Илья Мерзляков Фото: Сергей Русанов © URA.RU Россияне сами способствуют росту цен при ажиотажном спросе. Особенно это отражается на стоимости путевок, автомобилей и импортной электронике. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил финансовый консультант, кандидат политических наук, руководитель отдела продаж АM Capital Илья Мерзляков. «Потенциальное ослабление российской нацвалюты, особенно резкое, стимулирует потребительскую модель поведения у населения. Россияне, опасаясь роста цен на импорт, начинают активно скупать ввозимые в страну товары. Это действительно провоцирует рост их цен, потому что, помимо самой девальвации рубля, давление на цены оказывает еще и повышенный спрос. Путевки за рубеж, дорогостоящая электроника, автомобили — обычно в фокусе внимания потребителей находятся эти категории товаров, поскольку они достаточно чутко реагируют на изменения на валютном рынке», — сказал Илья Мерзляков. Он отметил, что при таком ажиотаже по повышенным ценам продаются даже те товары, которые были поставлены до подорожания. «Колебания курса должны быть значительными, а излишний ажиотаж только стимулирует продавцов увеличивать стоимость товаров. Причем по новым ценам распродается даже то, что было завезено или закуплено еще до курсового колебания», — объяснил эксперт. По его словам, снижение цен на ряд товаров является временным явлением. «С учетом того, что мы находимся в стадии девальвации рубля, которая длится уже около 11 месяцев, рост цен неизбежен в долгосрочной перспективе. Хотя краткосрочно мы можем наблюдать дефляционные процессы по отдельным категориям сезонных товаров. Осенью влияние данного фактора постепенно сойдет на нет, а долгосрочный инфляционный тренд возобладает», — добавил финансовый консультант. Мерзляков подчеркнул, что американская валюта в значительной степени влияет на стоимость продуктов в России. «Курс доллара во многом коррелирует с уровнем инфляции в стране даже на продовольствие, несмотря на то, что это достаточно локализованная часть потребительской корзины. Если сопоставить индекс глобальных цен на продовольствие и аналогичные внутрироссийские индикаторы, то можно заметить, что с учетом курсовых изменений графики в значительной степени синхронизированы», — заключил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россияне сами способствуют росту цен при ажиотажном спросе. Особенно это отражается на стоимости путевок, автомобилей и импортной электронике. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил финансовый консультант, кандидат политических наук, руководитель отдела продаж АM Capital Илья Мерзляков. «Потенциальное ослабление российской нацвалюты, особенно резкое, стимулирует потребительскую модель поведения у населения. Россияне, опасаясь роста цен на импорт, начинают активно скупать ввозимые в страну товары. Это действительно провоцирует рост их цен, потому что, помимо самой девальвации рубля, давление на цены оказывает еще и повышенный спрос. Путевки за рубеж, дорогостоящая электроника, автомобили — обычно в фокусе внимания потребителей находятся эти категории товаров, поскольку они достаточно чутко реагируют на изменения на валютном рынке», — сказал Илья Мерзляков. Он отметил, что при таком ажиотаже по повышенным ценам продаются даже те товары, которые были поставлены до подорожания. «Колебания курса должны быть значительными, а излишний ажиотаж только стимулирует продавцов увеличивать стоимость товаров. Причем по новым ценам распродается даже то, что было завезено или закуплено еще до курсового колебания», — объяснил эксперт. По его словам, снижение цен на ряд товаров является временным явлением. «С учетом того, что мы находимся в стадии девальвации рубля, которая длится уже около 11 месяцев, рост цен неизбежен в долгосрочной перспективе. Хотя краткосрочно мы можем наблюдать дефляционные процессы по отдельным категориям сезонных товаров. Осенью влияние данного фактора постепенно сойдет на нет, а долгосрочный инфляционный тренд возобладает», — добавил финансовый консультант. Мерзляков подчеркнул, что американская валюта в значительной степени влияет на стоимость продуктов в России. «Курс доллара во многом коррелирует с уровнем инфляции в стране даже на продовольствие, несмотря на то, что это достаточно локализованная часть потребительской корзины. Если сопоставить индекс глобальных цен на продовольствие и аналогичные внутрироссийские индикаторы, то можно заметить, что с учетом курсовых изменений графики в значительной степени синхронизированы», — заключил собеседник агентства.