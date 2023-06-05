Новые случаи отравления сидром зафиксировали в Удмуртии

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В Удмуртии зафиксировано два случая отравления сидром Фото:
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Массовое отравление сидром в регионах России

В Удмуртии зафиксированы два случая отравления сидром. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения республики.

«Два случая отравления сидром зафиксированы в Удмуртии», — заявили в министерстве. Там добавили, что 20-летний молодой человек и 34-летняя женщина были доставлены в токсикологическое отделение ГКБ №6 в течение суток. Оба пациента находятся в критическом состоянии, заключили в министерстве.

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В Удмуртии зафиксированы два случая отравления сидром. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения республики. «Два случая отравления сидром зафиксированы в Удмуртии», — заявили в министерстве. Там добавили, что 20-летний молодой человек и 34-летняя женщина были доставлены в токсикологическое отделение ГКБ №6 в течение суток. Оба пациента находятся в критическом состоянии, заключили в министерстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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