Новые случаи отравления сидром зафиксировали в Удмуртии

В Удмуртии зафиксировано два случая отравления сидром
новость из сюжетаМассовое отравление сидром в регионах России
В Удмуртии зафиксированы два случая отравления сидром. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения республики.
«Два случая отравления сидром зафиксированы в Удмуртии», — заявили в министерстве. Там добавили, что 20-летний молодой человек и 34-летняя женщина были доставлены в токсикологическое отделение ГКБ №6 в течение суток. Оба пациента находятся в критическом состоянии, заключили в министерстве.
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