06 апреля 2023

«Роснефть» продает в ХМАО производственную базу за 50 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Территория базы занимает площадь более шести тысяч квадратных метров Фото:

«Роснефть» продает базу тампонажного управления в Пойковском (ХМАО). Продавец сообщил, что начальная цена при продаже на аукционе составит 50 млн рублей.

«Объект продается через электронную торговую площадку с начальной ценой 50 882 400 рублей. На базе находится административный корпус, одноэтажный дом, три здания для ремонтных работ, крановая эстакада, подъемник, кран-балка», — рассказал продавец.

База занимает площадь более шести тысяч квадратных метров. Объект располагается в промзоне пгт. Пойковский Нефтеюганского района.

Ранее URA.RU сообщало, что «Роснефть» продает в ХМАО склад горюче-смазочных материалов на Приобском месторождении. В производственный комплекс входят трубопровод и причал на реке Обь.

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«Роснефть» продает базу тампонажного управления в Пойковском (ХМАО). Продавец сообщил, что начальная цена при продаже на аукционе составит 50 млн рублей. «Объект продается через электронную торговую площадку с начальной ценой 50 882 400 рублей. На базе находится административный корпус, одноэтажный дом, три здания для ремонтных работ, крановая эстакада, подъемник, кран-балка», — рассказал продавец. База занимает площадь более шести тысяч квадратных метров. Объект располагается в промзоне пгт. Пойковский Нефтеюганского района. Ранее URA.RU сообщало, что «Роснефть» продает в ХМАО склад горюче-смазочных материалов на Приобском месторождении. В производственный комплекс входят трубопровод и причал на реке Обь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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