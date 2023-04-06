«Роснефть» продает в ХМАО производственную базу за 50 млн рублей

«Роснефть» продает базу тампонажного управления в Пойковском (ХМАО). Продавец сообщил, что начальная цена при продаже на аукционе составит 50 млн рублей.
«Объект продается через электронную торговую площадку с начальной ценой 50 882 400 рублей. На базе находится административный корпус, одноэтажный дом, три здания для ремонтных работ, крановая эстакада, подъемник, кран-балка», — рассказал продавец.
База занимает площадь более шести тысяч квадратных метров. Объект располагается в промзоне пгт. Пойковский Нефтеюганского района.
Ранее URA.RU сообщало, что «Роснефть» продает в ХМАО склад горюче-смазочных материалов на Приобском месторождении. В производственный комплекс входят трубопровод и причал на реке Обь.
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