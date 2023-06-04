04 июня 2023

В Кургане ремонтируют дорогу до сгоревшего микрорайона Смолино

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Строительная площадка Брусника по улице Коли Мяготина. Курган , бордюр, ремонт дороги, паребрик
На дороге в микрорайон Смолино устанавливают бордюры Фото:

В Кургане на автодороге до сгоревшего микрорайона Смолино устанавливают бордюры. Также на территории города ремонтируют канализации и обочины. Об этом сообщается на сайте мэрии.

«На улицах Бурова-Петрова и Максима Горького, а также на автодороге, ведущей на микрорайон Смолино, сегодня будут устанавливать бортовые камни. Установкой тротуарного камня и заливкой опалубки дорожники займутся на улице Крутикова в микрорайоне Восточный. На проспекте Маршала Голикова запланирован ремонт колодцев ливневой канализации. На Шадринском тракте и улице Новая проведут ремонтное профилирование обочин», — говорится на сайте администрации города.

Также дорожники чистят тротуары, газоны и остановки от мусора в микрорайонах Энергетики, Рябково, Северный и Заозерный. Всего на смену 5 июля выйдут порядка 60 рабочих и 45 единиц техники.

Ранее URA.RU писало, что курганцы пожаловались на ужасное состояние дорог в микрорайоне Восточный. В мэрии Кургана ответили, что на ремонт улиц в жилом районе в 2023 году нет финансов.

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В Кургане на автодороге до сгоревшего микрорайона Смолино устанавливают бордюры. Также на территории города ремонтируют канализации и обочины. Об этом сообщается на сайте мэрии. «На улицах Бурова-Петрова и Максима Горького, а также на автодороге, ведущей на микрорайон Смолино, сегодня будут устанавливать бортовые камни. Установкой тротуарного камня и заливкой опалубки дорожники займутся на улице Крутикова в микрорайоне Восточный. На проспекте Маршала Голикова запланирован ремонт колодцев ливневой канализации. На Шадринском тракте и улице Новая проведут ремонтное профилирование обочин», — говорится на сайте администрации города. Также дорожники чистят тротуары, газоны и остановки от мусора в микрорайонах Энергетики, Рябково, Северный и Заозерный. Всего на смену 5 июля выйдут порядка 60 рабочих и 45 единиц техники. Ранее URA.RU писало, что курганцы пожаловались на ужасное состояние дорог в микрорайоне Восточный. В мэрии Кургана ответили, что на ремонт улиц в жилом районе в 2023 году нет финансов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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