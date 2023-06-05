Комбриг «Пятнашки» рассказал, сколько сил собрали ВСУ для контрнаступления

Комбриг «Пятнашки» Авидзба: Украина собрала от 60 до 80 тысяч солдат ВСУ для контрнаступления

05 июня 2023 в 17:31 Размер текста - 17 +

ВСУ подготовили до 80 тысяч бойцов для контрнаступления, заявил Ахра Авидзба Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) подготовили для контрнаступления от 60 до 80 тысяч солдат. Об этом корреспонденту URA.RU заявил комбриг «Пятнашки» Ахра Авидзба. Он уточнил, что российские солдаты не боятся заявлений Украины о якобы сильном наступлении. «В ВСУ, по подсчетам, по их мобилизации и всему мы предполагаем, что от 60 до 80 тысяч человек сосредоточено для контрнаступления», — рассказал Авидзба. Он уточнил, что половина бойцов была подготовлена на Западе. По словам комбрига, эти солдаты не захотят идти в наступление, потому что им удобно и дальше «кататься по миру, а не быть мясом». Авидзба рассказал, что российские бойцы даже не обращают внимания на заявления Украины о силе ее войск при наступлении.



Военный эксперт Евгений Михайлов заявил, что контрнаступление обречено на провал, передает телеканал 360. Он объяснил это тем, что командиры кидают неподготовленных бойцов «в мясорубку». Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что НАТО «ведет украинский народ на убой», пишет «Национальная служба новостей».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подготовили для контрнаступления от 60 до 80 тысяч солдат. Об этом корреспонденту URA.RU заявил комбриг «Пятнашки» Ахра Авидзба. Он уточнил, что российские солдаты не боятся заявлений Украины о якобы сильном наступлении. «В ВСУ, по подсчетам, по их мобилизации и всему мы предполагаем, что от 60 до 80 тысяч человек сосредоточено для контрнаступления», — рассказал Авидзба. Он уточнил, что половина бойцов была подготовлена на Западе. По словам комбрига, эти солдаты не захотят идти в наступление, потому что им удобно и дальше «кататься по миру, а не быть мясом». Авидзба рассказал, что российские бойцы даже не обращают внимания на заявления Украины о силе ее войск при наступлении. Военный эксперт Евгений Михайлов заявил, что контрнаступление обречено на провал, передает телеканал 360. Он объяснил это тем, что командиры кидают неподготовленных бойцов «в мясорубку». Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что НАТО «ведет украинский народ на убой», пишет «Национальная служба новостей».