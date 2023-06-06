06 июня 2023

Полковник Пинчук раскрыл дату активного контрнаступления ВСУ

Полковник Пинчук: контрнаступление ВСУ начнется ко Дню России
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, разведчик, ВСУ, сбу, украинские военные, stock
ВСУ начнут контрнаступление в дни проведения учений НАТО, считает Андрей Пинчук Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Активное контрнаступление ВСУ начнется с 12 по 23 июня, в период проведения учений НАТО и Дня России. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», первый министр госбезопасности ДНР (2014—2015 год), Герой ДНР, доктор политических наук, полковник запаса Андрей Пинчук.

«План активизации наступления [ВСУ] охватывает периоды с 12 по 23 июня. Почему именно он? Ну, во-первых, потому что 12 июня — это символическая дата, День России. Украина ведет в первую очередь информационную войну. Это элемент нанесения удара по нам и прорыва. А, во-вторых, с 12 по 23 июня в Европе проводятся крупнейшие авиаучения НАТО под координацией Германии. Там будет задействовано огромное количество, помимо чисто авиационной составляющей, различных сопутствующих сил радиоэлектронной борьбы, разведки и так далее. Ряд этого будет реально использован для поддержки Украины», — объяснил Андрей Пинчук.

По словам полковника запаса, чтобы начать активное контрнаступление, ВСУ должны подготовиться — прощупать оборону, активировать линию фронта. «Чтобы к этой дате и к этой ситуации подойти, необходима подготовка. То есть перед тем, как ты делаешь какой-то большой замах армейский, принято прощупывать оборону, как-то активировать линии фронта, смотреть на реакцию, на переброску, рассеивать силы противника. Накануне этой попытки удара, по мнению противника, у нас начнется период дестабилизации. Чтобы войти в зону попытки полноценного наступления, нужно сначала провести разведку боем, попытаться оттянуть силы противника с передовой, как это сейчас происходит в Шебекино (город в Белгородской области, территория округа подвергается массированным обстрелам ВСУ, — прим. URA.RU). Пока что сейчас происходит и будет происходить, это еще — пусть активный, с жертвами, но предварительный этап», — подчеркнул Пинчук.

Ранее о попытках крупномасштабного наступления ВСУ на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении заявили в Минобороны РФ. По данным военкоров, Вооруженные силы Украины начали активно двигаться под Угледаром. Также активное наступление идет на Запорожском направлении.

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Активное контрнаступление ВСУ начнется с 12 по 23 июня, в период проведения учений НАТО и Дня России. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», первый министр госбезопасности ДНР (2014—2015 год), Герой ДНР, доктор политических наук, полковник запаса Андрей Пинчук. «План активизации наступления [ВСУ] охватывает периоды с 12 по 23 июня. Почему именно он? Ну, во-первых, потому что 12 июня — это символическая дата, День России. Украина ведет в первую очередь информационную войну. Это элемент нанесения удара по нам и прорыва. А, во-вторых, с 12 по 23 июня в Европе проводятся крупнейшие авиаучения НАТО под координацией Германии. Там будет задействовано огромное количество, помимо чисто авиационной составляющей, различных сопутствующих сил радиоэлектронной борьбы, разведки и так далее. Ряд этого будет реально использован для поддержки Украины», — объяснил Андрей Пинчук. По словам полковника запаса, чтобы начать активное контрнаступление, ВСУ должны подготовиться — прощупать оборону, активировать линию фронта. «Чтобы к этой дате и к этой ситуации подойти, необходима подготовка. То есть перед тем, как ты делаешь какой-то большой замах армейский, принято прощупывать оборону, как-то активировать линии фронта, смотреть на реакцию, на переброску, рассеивать силы противника. Накануне этой попытки удара, по мнению противника, у нас начнется период дестабилизации. Чтобы войти в зону попытки полноценного наступления, нужно сначала провести разведку боем, попытаться оттянуть силы противника с передовой, как это сейчас происходит в Шебекино (город в Белгородской области, территория округа подвергается массированным обстрелам ВСУ, — прим. URA.RU). Пока что сейчас происходит и будет происходить, это еще — пусть активный, с жертвами, но предварительный этап», — подчеркнул Пинчук. Ранее о попытках крупномасштабного наступления ВСУ на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении заявили в Минобороны РФ. По данным военкоров, Вооруженные силы Украины начали активно двигаться под Угледаром. Также активное наступление идет на Запорожском направлении.
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