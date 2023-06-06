Полковник Пинчук раскрыл дату активного контрнаступления ВСУ

Полковник Пинчук: контрнаступление ВСУ начнется ко Дню России

07 июня 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

ВСУ начнут контрнаступление в дни проведения учений НАТО, считает Андрей Пинчук Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Активное контрнаступление ВСУ начнется с 12 по 23 июня, в период проведения учений НАТО и Дня России. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», первый министр госбезопасности ДНР (2014—2015 год), Герой ДНР, доктор политических наук, полковник запаса Андрей Пинчук. «План активизации наступления [ВСУ] охватывает периоды с 12 по 23 июня. Почему именно он? Ну, во-первых, потому что 12 июня — это символическая дата, День России. Украина ведет в первую очередь информационную войну. Это элемент нанесения удара по нам и прорыва. А, во-вторых, с 12 по 23 июня в Европе проводятся крупнейшие авиаучения НАТО под координацией Германии. Там будет задействовано огромное количество, помимо чисто авиационной составляющей, различных сопутствующих сил радиоэлектронной борьбы, разведки и так далее. Ряд этого будет реально использован для поддержки Украины», — объяснил Андрей Пинчук. По словам полковника запаса, чтобы начать активное контрнаступление, ВСУ должны подготовиться — прощупать оборону, активировать линию фронта. «Чтобы к этой дате и к этой ситуации подойти, необходима подготовка. То есть перед тем, как ты делаешь какой-то большой замах армейский, принято прощупывать оборону, как-то активировать линии фронта, смотреть на реакцию, на переброску, рассеивать силы противника. Накануне этой попытки удара, по мнению противника, у нас начнется период дестабилизации. Чтобы войти в зону попытки полноценного наступления, нужно сначала провести разведку боем, попытаться оттянуть силы противника с передовой, как это сейчас происходит в Шебекино (город в Белгородской области, территория округа подвергается массированным обстрелам ВСУ, — прим. URA.RU). Пока что сейчас происходит и будет происходить, это еще — пусть активный, с жертвами, но предварительный этап», — подчеркнул Пинчук. Ранее о попытках крупномасштабного наступления ВСУ на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении заявили в Минобороны РФ. По данным военкоров, Вооруженные силы Украины начали активно двигаться под Угледаром. Также активное наступление идет на Запорожском направлении. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Активное контрнаступление ВСУ начнется с 12 по 23 июня, в период проведения учений НАТО и Дня России. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», первый министр госбезопасности ДНР (2014—2015 год), Герой ДНР, доктор политических наук, полковник запаса Андрей Пинчук. «План активизации наступления [ВСУ] охватывает периоды с 12 по 23 июня. Почему именно он? Ну, во-первых, потому что 12 июня — это символическая дата, День России. Украина ведет в первую очередь информационную войну. Это элемент нанесения удара по нам и прорыва. А, во-вторых, с 12 по 23 июня в Европе проводятся крупнейшие авиаучения НАТО под координацией Германии. Там будет задействовано огромное количество, помимо чисто авиационной составляющей, различных сопутствующих сил радиоэлектронной борьбы, разведки и так далее. Ряд этого будет реально использован для поддержки Украины», — объяснил Андрей Пинчук. По словам полковника запаса, чтобы начать активное контрнаступление, ВСУ должны подготовиться — прощупать оборону, активировать линию фронта. «Чтобы к этой дате и к этой ситуации подойти, необходима подготовка. То есть перед тем, как ты делаешь какой-то большой замах армейский, принято прощупывать оборону, как-то активировать линии фронта, смотреть на реакцию, на переброску, рассеивать силы противника. Накануне этой попытки удара, по мнению противника, у нас начнется период дестабилизации. Чтобы войти в зону попытки полноценного наступления, нужно сначала провести разведку боем, попытаться оттянуть силы противника с передовой, как это сейчас происходит в Шебекино (город в Белгородской области, территория округа подвергается массированным обстрелам ВСУ, — прим. URA.RU). Пока что сейчас происходит и будет происходить, это еще — пусть активный, с жертвами, но предварительный этап», — подчеркнул Пинчук. Ранее о попытках крупномасштабного наступления ВСУ на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении заявили в Минобороны РФ. По данным военкоров, Вооруженные силы Украины начали активно двигаться под Угледаром. Также активное наступление идет на Запорожском направлении.