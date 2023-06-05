На тюменской трассе в ДТП пострадали четверо детей

05 июня 2023 в 17:54 Размер текста - 17 +

От удара машины разбросило по кюветам (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ДТП на трассе Шадринск (Курганская область) — Ялуторовск (Тюменская область) пострадали шесть человек, четверо из них дети. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области. «Шесть человек, в том числе четверо детей пострадали в ДТП на 175-м километре автодороги Шадринск-Ялуторовск. Предварительно, здесь столкнулись „Renault“ и „LADA Vesta“, ехавшие в попутном направлении», — рассказали в ведомстве. В пресс-службе добавили, что автомобили отбросило в кюветы. Движение на трассе не затруднено. Отмечается, что на место аварии прибыл временно исполняющий обязанности начальника отдела ГИБДД «Ялуторовский» Николай Паутов.

В ДТП на трассе Шадринск (Курганская область) — Ялуторовск (Тюменская область) пострадали шесть человек, четверо из них дети. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области. «Шесть человек, в том числе четверо детей пострадали в ДТП на 175-м километре автодороги Шадринск-Ялуторовск. Предварительно, здесь столкнулись „Renault“ и „LADA Vesta“, ехавшие в попутном направлении», — рассказали в ведомстве. В пресс-службе добавили, что автомобили отбросило в кюветы. Движение на трассе не затруднено. Отмечается, что на место аварии прибыл временно исполняющий обязанности начальника отдела ГИБДД «Ялуторовский» Николай Паутов.