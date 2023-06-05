На ОКБ «Новатор» ищут токарей, слесарей, мастеров и других специалистов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

ОКБ «Новатор» (Екатеринбург, входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей»), специализирующееся на создании и производстве ракетного вооружения различных классов, за месяц выложило 88 вакансий. На предприятие ищут слесарей, контролеров, электросварщиков, мастеров и других специалистов. Объявления появились на сайте Head Hunter.

Самую высокую зарплату на ОКБ «Новатор» обещают инженеру-проектировщику отопления, вентиляции и кондиционирования (90 тысяч рублей), инженеру службы заказчика (80 тысяч), токарям-универсалам пятого разряда (73 тысячи), электросварщикам ручной сварки пятого разряда (72 тысячи), операторам станков ПУ (70 тысяч). Также на предприятие требуются контролер ОТК (44 тысячи), мастер (50 тысяч), слесарь (60 тысяч), лаборант химического анализа (40 тысяч). За месяц на сайте по поиску работы предприятие выложило 88 вакансий.

Опытно-конструкторское бюро «Новатор» входит в концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» и специализируется на создании и производстве ракетного вооружения различных классов. В конце мая предприятие стало победителем региональной «Премии №1» в номинации «Лучшее оборонное предприятие». Согласно данным сервиса раскрытия информации СБИС, НИИ точных приборов находится в Москве и объединяет разработчиков и производителей разнообразных радиоэлектронных и программных продуктов.

За месяц предприятие опубликовало 88 вакансий, большинство из них — для жителей Свердловской области Скрин сайта HeadHunter