Сильнейший ливень обрушился на Южноуральск

После трех недель затяжной жары челябинцы радуются вернувшимся ливням и грозам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Южноуральска (Челябинская область) сообщают о сильнейшем ливне, накрывшем город после нескольких недель аномальной жары. Кадрами происходящего они поделились в соцсетях и прислали в редакцию URA.RU.

«Нас заливает. Наконец-то!» — рассказала URA.RU читательница, сопроводив эмоциональные слова видеороликом.

Согласно прогнозу синоптиков, жаркая погода с температурами выше 36 градусов продержится в Челябинской области как минимум 6 и 7 июня. Но в отличие от предшествующих нескольких недель в регион придут сильные грозы, ливни и крупный град.