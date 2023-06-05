Челябинский город заливает дождем. Видео

Сильнейший ливень обрушился на Южноуральск
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ливень. Челябинск, погода, непогода, капли дождя, ливень, климат, дождь, стихия, стекло
После трех недель затяжной жары челябинцы радуются вернувшимся ливням и грозам Фото:

Жители Южноуральска (Челябинская область) сообщают о сильнейшем ливне, накрывшем город после нескольких недель аномальной жары. Кадрами происходящего они поделились в соцсетях и прислали в редакцию URA.RU.

«Нас заливает. Наконец-то!» — рассказала URA.RU читательница, сопроводив эмоциональные слова видеороликом.

Согласно прогнозу синоптиков, жаркая погода с температурами выше 36 градусов продержится в Челябинской области как минимум 6 и 7 июня. Но в отличие от предшествующих нескольких недель в регион придут сильные грозы, ливни и крупный град.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Южноуральска (Челябинская область) сообщают о сильнейшем ливне, накрывшем город после нескольких недель аномальной жары. Кадрами происходящего они поделились в соцсетях и прислали в редакцию URA.RU. «Нас заливает. Наконец-то!» — рассказала URA.RU читательница, сопроводив эмоциональные слова видеороликом. Согласно прогнозу синоптиков, жаркая погода с температурами выше 36 градусов продержится в Челябинской области как минимум 6 и 7 июня. Но в отличие от предшествующих нескольких недель в регион придут сильные грозы, ливни и крупный град.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...