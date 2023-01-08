08 января 2023
07 января 2023
06 января 2023

Губернатор Шумков назвал лучшей мотивацией для чиновников «пинок животворящий»

© Служба новостей «URA.RU»
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Награждение чиновников. Курган, шумков вадим
Вадим Шумков назвал эффективный способ стимулирования чиновников Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что лучшей мотивацией для чиновников является «пинок животворящий». По эго мнению, это эффективней разных курсов повышения квалификации и обучения. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Многочисленные курсы повышения квалификации и обучения, разные инструменты материального и морального стимулирования, тренинги, преломленные через реальный управленческий опыт, указывают, что наиболее эффективной российской управленческой технологией остается переживший века „пинок животворящий“. На том стояла и стоять будет русская земля», — отметил Шумков. По его мнению, пинок и молитва вместе с другими методами стимулирования «оживляют действительность быстрее и надежнее дорогих, но часто бесполезных импортных аналогов».

Ранее URA.RU писало, что в курганском правительстве определили приоритетные направления для обучения чиновников. К ним относятся противодействие коррупции и терроризма, реализация национальной политики, закупок, повышение личной эффективности чиновников. Также в Курганской области занялись обучением глав муниципальных округов и городов. Политологи объясняют это решение властей тем, что в регионе существует дефицит резервных кадров.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что лучшей мотивацией для чиновников является «пинок животворящий». По эго мнению, это эффективней разных курсов повышения квалификации и обучения. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Многочисленные курсы повышения квалификации и обучения, разные инструменты материального и морального стимулирования, тренинги, преломленные через реальный управленческий опыт, указывают, что наиболее эффективной российской управленческой технологией остается переживший века „пинок животворящий“. На том стояла и стоять будет русская земля», — отметил Шумков. По его мнению, пинок и молитва вместе с другими методами стимулирования «оживляют действительность быстрее и надежнее дорогих, но часто бесполезных импортных аналогов». Ранее URA.RU писало, что в курганском правительстве определили приоритетные направления для обучения чиновников. К ним относятся противодействие коррупции и терроризма, реализация национальной политики, закупок, повышение личной эффективности чиновников. Также в Курганской области занялись обучением глав муниципальных округов и городов. Политологи объясняют это решение властей тем, что в регионе существует дефицит резервных кадров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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