Экономист назвал самый выгодный месяц для отпуска летом

Экономист Руслан Спинка: за отдых в августе можно получить больше отпускных

06 июня 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Отпускные в январе будут самыми маленькими, сказал Руслан Спинка Фото: Анна Майорова © URA.RU Больше отпускных выплат летом можно получить за отдых в августе. При этом в июне можно добавить себе дополнительный день отпуска за счет выходного 12 июня. Об этом URA.RU рассказал экономист, директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК «Fontvielle» Руслан Спинка. «Задавшись целью оформить отпуск с наибольшей финансовой выгодой, необходимо заранее подсчитать, сколько в каждом из месяцев рабочих дней. Так, по причине ежегодных длительных выходных январь — самый невыгодный для отпуска месяц с финансовой точки зрения. Но поскольку речь идет о лете, то в текущем году месяцем с наибольшим количеством рабочих дней является август. В нем 23 дня по сравнению с новогодними 17», — сказал Руслан Спинка. Он объяснил, как можно заранее рассчитать сумму, которую работодатель заплатит сотруднику за время отпуска. «Размер выплаты рассчитывается путем умножения среднего дневного заработка на количество дней отдыха по календарю. Для этого берется не только оклад и премии, но и другие выплаты, а расчетным периодом является 12 предшествующих месяцев. Если грубо, то узнать примерную стоимость одного рабочего дня можно, разделив зарплату на 29,3. Это среднее количество дней в месяце», — отметил экономист. Если же хочется отдохнуть подольше, стоит спланировать свой отпуск рядом с официальными праздничными выходными, подчеркнул эксперт. «Государственный выходной может попасть и на период отпуска. Тогда действует правило, предусмотренное ст. 120 ТК РФ: если отпуск выпадает на праздничные дни, то эти дни в период отдыха не включаются. Увеличить отпуск летом присоединением государственных праздников можно только в июне и всего на один день. 12 июня в стране отмечается государственный праздник День России», — заключил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Больше отпускных выплат летом можно получить за отдых в августе. При этом в июне можно добавить себе дополнительный день отпуска за счет выходного 12 июня. Об этом URA.RU рассказал экономист, директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК «Fontvielle» Руслан Спинка. «Задавшись целью оформить отпуск с наибольшей финансовой выгодой, необходимо заранее подсчитать, сколько в каждом из месяцев рабочих дней. Так, по причине ежегодных длительных выходных январь — самый невыгодный для отпуска месяц с финансовой точки зрения. Но поскольку речь идет о лете, то в текущем году месяцем с наибольшим количеством рабочих дней является август. В нем 23 дня по сравнению с новогодними 17», — сказал Руслан Спинка. Он объяснил, как можно заранее рассчитать сумму, которую работодатель заплатит сотруднику за время отпуска. «Размер выплаты рассчитывается путем умножения среднего дневного заработка на количество дней отдыха по календарю. Для этого берется не только оклад и премии, но и другие выплаты, а расчетным периодом является 12 предшествующих месяцев. Если грубо, то узнать примерную стоимость одного рабочего дня можно, разделив зарплату на 29,3. Это среднее количество дней в месяце», — отметил экономист. Если же хочется отдохнуть подольше, стоит спланировать свой отпуск рядом с официальными праздничными выходными, подчеркнул эксперт. «Государственный выходной может попасть и на период отпуска. Тогда действует правило, предусмотренное ст. 120 ТК РФ: если отпуск выпадает на праздничные дни, то эти дни в период отдыха не включаются. Увеличить отпуск летом присоединением государственных праздников можно только в июне и всего на один день. 12 июня в стране отмечается государственный праздник День России», — заключил собеседник агентства.