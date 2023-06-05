Захарова: Европа выдвинула ультиматум Украине

Европейские политики угрожают Украине, что если она заключит перемирие с Россией, то никто не будет инвестировать в нее после этого события. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Европейский ультиматум в сторону Украины заключается в том, что никто не станет инвестировать в Украину, если она заключит перемирие с Россией», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она добавила, что сейчас Украине прямо говорят, что-либо она будет разгромлена на поле боя, либо прекратит свое существование из-за отсутствия финансирования.
Киев понимает, что его выживание на 100% зависит от внешних финансовых вливаний. «Евросоюз угрожает украинским сателлитам прекращением потока денег, если те дадут приказ орудиям замолчать», — заключила Захарова.
Ранее на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина не должна соглашаться на мирное урегулирование конфликта на условиях России. Россия и Украина неоднократно предпринимали попытки провести мирные переговоры с начала спецоперации, но дипломатия не привела к желаемым результатам.
Европейские политики угрожают Украине, что если она заключит перемирие с Россией, то никто не будет инвестировать в нее после этого события. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Европейский ультиматум в сторону Украины заключается в том, что никто не станет инвестировать в Украину, если она заключит перемирие с Россией», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она добавила, что сейчас Украине прямо говорят, что-либо она будет разгромлена на поле боя, либо прекратит свое существование из-за отсутствия финансирования. Киев понимает, что его выживание на 100% зависит от внешних финансовых вливаний. «Евросоюз угрожает украинским сателлитам прекращением потока денег, если те дадут приказ орудиям замолчать», — заключила Захарова. Ранее на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина не должна соглашаться на мирное урегулирование конфликта на условиях России. Россия и Украина неоднократно предпринимали попытки провести мирные переговоры с начала спецоперации, но дипломатия не привела к желаемым результатам.