В службе доставки «Ебидоеби» прокомментировали массовое отравление свердловчан

Служба доставки «Ебидоеби»: в Екатеринбурге отравились роллами 10 человек

05 июня 2023 в 22:00 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге 13 человек отравились роллами от «Ебидоеби» Фото: Размик Закарян © URA.RU В службе доставки «Ебидоеби» подтвердили факт отравления екатеринбуржцев, которые заказали у них роллы. Представители компании заявили, что им известно лишь о десяти случаях, а не 13, как заявляют в региональном Роспотребнадзоре. «Факт отравления роллами есть. Отравились те, кто заказывал 1 июня после 19:00, лично нам известно о десяти случаях», — пишет Е1.RU, ссылаясь на службу доставки «Ебидоеби». Сотрудники компании обзвонили всех клиентов за сутки, когда стало известно о втором отравлении. Филиал в Екатеринбурге, где местные жители заказали еду, остановили, чтобы разобраться в ситуации. «Есть подозрение на поставщика курицы и на сотрудника, проверяем эти варианты. Клиентам возместим все расходы», — добавили в «Ебидоеби». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в компанию. Ответ на момент публикации новости не поступил. Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге 13 человек заболели сальмонеллезом и были госпитализированы, сообщили в Роспотребнадзоре по Свердловской области. Они заказывали роллы в филиале на Щербакова, 20.

В службе доставки «Ебидоеби» подтвердили факт отравления екатеринбуржцев, которые заказали у них роллы. Представители компании заявили, что им известно лишь о десяти случаях, а не 13, как заявляют в региональном Роспотребнадзоре. «Факт отравления роллами есть. Отравились те, кто заказывал 1 июня после 19:00, лично нам известно о десяти случаях», — пишет Е1.RU, ссылаясь на службу доставки «Ебидоеби». Сотрудники компании обзвонили всех клиентов за сутки, когда стало известно о втором отравлении. Филиал в Екатеринбурге, где местные жители заказали еду, остановили, чтобы разобраться в ситуации. «Есть подозрение на поставщика курицы и на сотрудника, проверяем эти варианты. Клиентам возместим все расходы», — добавили в «Ебидоеби». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в компанию. Ответ на момент публикации новости не поступил. Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге 13 человек заболели сальмонеллезом и были госпитализированы, сообщили в Роспотребнадзоре по Свердловской области. Они заказывали роллы в филиале на Щербакова, 20.