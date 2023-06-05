В службе доставки «Ебидоеби» прокомментировали массовое отравление свердловчан

Служба доставки «Ебидоеби»: в Екатеринбурге отравились роллами 10 человек
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Пресс-конференция в кофейне Duo. Екатеринбург , суши, роллы
В Екатеринбурге 13 человек отравились роллами от «Ебидоеби» Фото:

В службе доставки «Ебидоеби» подтвердили факт отравления екатеринбуржцев, которые заказали у них роллы. Представители компании заявили, что им известно лишь о десяти случаях, а не 13, как заявляют в региональном Роспотребнадзоре.

«Факт отравления роллами есть. Отравились те, кто заказывал 1 июня после 19:00, лично нам известно о десяти случаях», — пишет Е1.RU, ссылаясь на службу доставки «Ебидоеби».

Сотрудники компании обзвонили всех клиентов за сутки, когда стало известно о втором отравлении. Филиал в Екатеринбурге, где местные жители заказали еду, остановили, чтобы разобраться в ситуации. «Есть подозрение на поставщика курицы и на сотрудника, проверяем эти варианты. Клиентам возместим все расходы», — добавили в «Ебидоеби».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в компанию. Ответ на момент публикации новости не поступил.

Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге 13 человек заболели сальмонеллезом и были госпитализированы, сообщили в Роспотребнадзоре по Свердловской области. Они заказывали роллы в филиале на Щербакова, 20.

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В службе доставки «Ебидоеби» подтвердили факт отравления екатеринбуржцев, которые заказали у них роллы. Представители компании заявили, что им известно лишь о десяти случаях, а не 13, как заявляют в региональном Роспотребнадзоре. «Факт отравления роллами есть. Отравились те, кто заказывал 1 июня после 19:00, лично нам известно о десяти случаях», — пишет Е1.RU, ссылаясь на службу доставки «Ебидоеби». Сотрудники компании обзвонили всех клиентов за сутки, когда стало известно о втором отравлении. Филиал в Екатеринбурге, где местные жители заказали еду, остановили, чтобы разобраться в ситуации. «Есть подозрение на поставщика курицы и на сотрудника, проверяем эти варианты. Клиентам возместим все расходы», — добавили в «Ебидоеби». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в компанию. Ответ на момент публикации новости не поступил. Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге 13 человек заболели сальмонеллезом и были госпитализированы, сообщили в Роспотребнадзоре по Свердловской области. Они заказывали роллы в филиале на Щербакова, 20.
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