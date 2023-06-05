05 июня 2023

Тюменские строители столкнутся с дефицитом важных материалов

В Тюмени прогнозируют нехватку профессиональных лакокрасочных покрытий и клеящих составов
© Служба новостей «URA.RU»
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Реставрация Ансамбля усадьбы «Белый дом» в Кыштыме. Челябинская область, белый дом, реставрация, строитель, рабочий, дом демидовых
Нехватка красок и клеев по прогнозам строителей может наступить уже осенью 2023 года Фото:

В Тюмени назревает дефицит профессиональных красителей, клеящих составов и лаковых покрытий. Об этом URA.RU на правах анонимности рассказал представитель подрядчика, работающего с застройщиками Тюменской области.

«Можем остаться без профессиональной лакокрасочной продукции, без нужного нам в работе клея. Наши поставщики говорят, что те составы, с которыми мы раньше работали, практически исчезли со складов из-за запрета на их ввоз; параллельный импорт уже тоже не работает. Есть российские аналоги, но среди них очень непросто подобрать подходящие нам по качеству», — пояснил URA.RU источник.

В главном управлении строительства Тюменской области опасения подрядчиков не подтверждают. В ответ на запрос URA.RU в ведомстве пояснили, что даже производимых в регионе ресурсов хватит, чтобы обеспечить нужды местных застройщиков. «Ресурсный потенциал Тюменской области сформирован по всем основным видам строительных материалов: продукция ЖБИ, включая изделия для индустриального домостроения; стеновые материалы: строительный кирпич, стеновые блоки; теплоизоляционные материалы; кровельные материалы; лакокрасочные материалы; стальной прокат; сухие строительные смеси; оконные и дверные блоки», — сообщили в управлении в ответ на запрос URA.RU.

Ранее агентство рассказало, что строители опасаются нехватки еще одного важного материала. Из-за усиления сотрудничества с Китаем местным подрядчикам может не хватить теплоизоляции.

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В Тюмени назревает дефицит профессиональных красителей, клеящих составов и лаковых покрытий. Об этом URA.RU на правах анонимности рассказал представитель подрядчика, работающего с застройщиками Тюменской области. «Можем остаться без профессиональной лакокрасочной продукции, без нужного нам в работе клея. Наши поставщики говорят, что те составы, с которыми мы раньше работали, практически исчезли со складов из-за запрета на их ввоз; параллельный импорт уже тоже не работает. Есть российские аналоги, но среди них очень непросто подобрать подходящие нам по качеству», — пояснил URA.RU источник. В главном управлении строительства Тюменской области опасения подрядчиков не подтверждают. В ответ на запрос URA.RU в ведомстве пояснили, что даже производимых в регионе ресурсов хватит, чтобы обеспечить нужды местных застройщиков. «Ресурсный потенциал Тюменской области сформирован по всем основным видам строительных материалов: продукция ЖБИ, включая изделия для индустриального домостроения; стеновые материалы: строительный кирпич, стеновые блоки; теплоизоляционные материалы; кровельные материалы; лакокрасочные материалы; стальной прокат; сухие строительные смеси; оконные и дверные блоки», — сообщили в управлении в ответ на запрос URA.RU. Ранее агентство рассказало, что строители опасаются нехватки еще одного важного материала. Из-за усиления сотрудничества с Китаем местным подрядчикам может не хватить теплоизоляции.
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