05 июня 2023

Город в Челябинской области затопило после дождя. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ливень накрыл город 5 июня вечером Фото:

В городе Южноуральске Челябинской области из-за выпавшего дождя затопило некоторые дороги. Об этом жители города рассказали в соцсети.

«Южноуральск топит после каждого дождя. Я номер на авто потеряла сегодня из-за этого», — написал житель города в группе «Подслушано Южноуральск» в социальной сети «ВКонтакте». Другие очевидцы также выложили в сеть фото и видео затопленных дорог.

Ранее жители Южноуральска сообщили о сильном ливне, накрывшем город после нескольких недель аномальной жары. Синоптики предупредили, что в среду, 7 июня, в Челябинске резко похолодает до +17 градусов, пойдет дождь, будет дуть сильный ветер.

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В городе Южноуральске Челябинской области из-за выпавшего дождя затопило некоторые дороги. Об этом жители города рассказали в соцсети. «Южноуральск топит после каждого дождя. Я номер на авто потеряла сегодня из-за этого», — написал житель города в группе «Подслушано Южноуральск» в социальной сети «ВКонтакте». Другие очевидцы также выложили в сеть фото и видео затопленных дорог. Ранее жители Южноуральска сообщили о сильном ливне, накрывшем город после нескольких недель аномальной жары. Синоптики предупредили, что в среду, 7 июня, в Челябинске резко похолодает до +17 градусов, пойдет дождь, будет дуть сильный ветер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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