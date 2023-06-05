Ливень накрыл город 5 июня вечером Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городе Южноуральске Челябинской области из-за выпавшего дождя затопило некоторые дороги. Об этом жители города рассказали в соцсети.

«Южноуральск топит после каждого дождя. Я номер на авто потеряла сегодня из-за этого», — написал житель города в группе «Подслушано Южноуральск» в социальной сети «ВКонтакте». Другие очевидцы также выложили в сеть фото и видео затопленных дорог.

Ранее жители Южноуральска сообщили о сильном ливне, накрывшем город после нескольких недель аномальной жары. Синоптики предупредили, что в среду, 7 июня, в Челябинске резко похолодает до +17 градусов, пойдет дождь, будет дуть сильный ветер.