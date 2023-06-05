The Economist: Запад ждал наступления ВСУ до заявления Зеленского

На Западе ожидали, что власти Украины начнут контрнаступление две недели назад, сообщил источник британского журнала Economist. По его словам, некоторые западные должностные лица проявляли нетерпение к этому.
«Чиновники на Западе ожидали, что контрнаступление ВСУ начнется две недели назад. Некоторые из них проявляли нетерпение», —
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия готова начать контрнаступление. Однако он считает, что это может обернуться слишком высокой ценой. Украинский лидер признался, что не знает, сколько времени может занять контрнаступление, передает RT. Также Зеленский признал превосходство российской авиации на передовой.
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