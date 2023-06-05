05 июня 2023

Врач напомнил об опасности не вынесенного вовремя мусора

Врач Менгисанов: из-за не вынесенного мусора в помещении будут развиваться патогенные микробы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курганский дом ребёнка. Курган, мусор, отходы, медики
Повышенная влажность воздуха в доме способствует распространению разного рода болезнетворных бактерий Фото:

Россиянам напомнили, что хранящийся в доме мусор приводит к развитию патогенных микробов в помещении, аллергическим реакциям, грибковым поражениям кожи и легких. Об этом рассказал заведующий терапевтическим отделением Клиники МЕДСИ Тимур Менгисанов.

«Малое количество мусора при долгом хранении может привести к появлению неприятного запаха, размножению плесневых грибков и появлению грызунов. При этом выделяются ядовитые пары. Также повышенная влажность воздуха в доме способствует распространению разного рода болезнетворных бактерий», — объясняет врач агентству «Прайм».

По словам Менгисанова, навредить здоровью человека могут тяжелые металлы, которые находятся в старых устройствах. Еще нужно проявлять осторожность с пластиковым мусором и с бытовым пластиком. Использовать экологически чистую тару: тряпичные сумки вместо пакетов, стеклянные бутылки вместо пластиковых.

Ранее эколог, председатель экоцентра «Дронт» Асхат Каюмов рассказал, как выбрасывать мусор, не убивая планету. Для этого нужно ответственно подходить к покупкам и стараться правильно утилизировать мусор. Например, идя в магазин, нужно взять с собой тканевую сумку или однажды уже купленный пакет.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россиянам напомнили, что хранящийся в доме мусор приводит к развитию патогенных микробов в помещении, аллергическим реакциям, грибковым поражениям кожи и легких. Об этом рассказал заведующий терапевтическим отделением Клиники МЕДСИ Тимур Менгисанов. «Малое количество мусора при долгом хранении может привести к появлению неприятного запаха, размножению плесневых грибков и появлению грызунов. При этом выделяются ядовитые пары. Также повышенная влажность воздуха в доме способствует распространению разного рода болезнетворных бактерий», — объясняет врач агентству «Прайм». По словам Менгисанова, навредить здоровью человека могут тяжелые металлы, которые находятся в старых устройствах. Еще нужно проявлять осторожность с пластиковым мусором и с бытовым пластиком. Использовать экологически чистую тару: тряпичные сумки вместо пакетов, стеклянные бутылки вместо пластиковых. Ранее эколог, председатель экоцентра «Дронт» Асхат Каюмов рассказал, как выбрасывать мусор, не убивая планету. Для этого нужно ответственно подходить к покупкам и стараться правильно утилизировать мусор. Например, идя в магазин, нужно взять с собой тканевую сумку или однажды уже купленный пакет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...