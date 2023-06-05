Врач напомнил об опасности не вынесенного вовремя мусора

Россиянам напомнили, что хранящийся в доме мусор приводит к развитию патогенных микробов в помещении, аллергическим реакциям, грибковым поражениям кожи и легких. Об этом рассказал заведующий терапевтическим отделением Клиники МЕДСИ Тимур Менгисанов.
«Малое количество мусора при долгом хранении может привести к появлению неприятного запаха, размножению плесневых грибков и появлению грызунов. При этом выделяются ядовитые пары. Также повышенная влажность воздуха в доме способствует распространению разного рода болезнетворных бактерий», — объясняет врач агентству «Прайм».
По словам Менгисанова, навредить здоровью человека могут тяжелые металлы, которые находятся в старых устройствах. Еще нужно проявлять осторожность с пластиковым мусором и с бытовым пластиком. Использовать экологически чистую тару: тряпичные сумки вместо пакетов, стеклянные бутылки вместо пластиковых.
Ранее эколог, председатель экоцентра «Дронт» Асхат Каюмов рассказал, как выбрасывать мусор, не убивая планету. Для этого нужно ответственно подходить к покупкам и стараться правильно утилизировать мусор. Например, идя в магазин, нужно взять с собой тканевую сумку или однажды уже купленный пакет.
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