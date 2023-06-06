Предприятие, где работал мэр курганского города, требует 2,4 млн с автозавода «Урал»

Шадринский автоагрегатный завод требует через суд 2,4 млн с автозавода «Урал» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Акционерное общество «Шадринский автоагрегатный завод» (Курганская область) обратилось в арбитражный суд Челябинской области с иском к автозаводу «Урал» (Миасс), чтобы взыскать задолженность по контракту. Информация об этом содержится в документе, опубликованном на сайте арбитражного суда.

«АО «Шадринский автоагрегатный завод» (ШААЗ) предъявил исковое требование по взысканию задолженности по исполнению гособоронзаказа от 28.09.2022 года к АО «Автомобильный завод «Урал» (Миасс). Сумма иска 2 млн 477 тысяч 952 рубля», — указано в документе. На ШААЗ работал до вступления в должность мэра Шадринска Антон Мокан.

В определении написано, что суд решил возбудить производство по делу. Заседание состоится, как подчеркнуто в документе, в Челябинском арбитражном суде 14 июня.

URA.RU обратилось в пресс-службу Шадринского автоагрегатного завода, чтобы уточнить причины, из-за которых предприятие подало иск в арбитражный суд Челябинской области на автозавод «Урал». Информация дополнится, как только будет получен ответ.

Ранее URA.RU писало, что мэр Шадринска (Курганская область) Антон Мокан поможет губернатору региона Вадиму Шумкову укрепить взаимоотношения с Уральской горно-металлургической компанией (УГМК). Такой версией с агентством поделились инсайдеры из числа политиков.