05 июня 2023

Украинская певица выступит на празднике в Свердловской области. Скрин

Мари Краймбрери прилетит в Карпинск ради Дня металлурга
© Служба новостей «URA.RU»
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BIG LOVE SHOW в Екатеринбург-ЭКСПО. Екатеринбург , мари краймбрери
Певица Мари Краймбрери прилетит в Карпинск на День металлурга (архивное фото) Фото:

Певица из Кривого Рога (Днепропетровская область, Украина) Мари Краймбрери (Марина Жадан) выступит 15 июля в Карпинске (Свердловская область) на Дне металлурга. Соответствующая информация появилась на официальном сайте артистки.

«Гастроли, актуальные даты концертов. 15 июля — Карпинск, День металлурга», — следует из информации на сайте певицы. Праздник В Карпинске вместе с Днем металлурга традиционно отмечают и День города.

Официальных заявлений от властей Карпинска нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию города. Ответ на момент публикации новости не поступил.

Ранее украинская артистка Мари Краймбрери была в Свердловской области в феврале. Она выступала на фестивале Big Love Show.

Певицыа выступит 15 июля
Певицыа выступит 15 июля

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Певица из Кривого Рога (Днепропетровская область, Украина) Мари Краймбрери (Марина Жадан) выступит 15 июля в Карпинске (Свердловская область) на Дне металлурга. Соответствующая информация появилась на официальном сайте артистки. «Гастроли, актуальные даты концертов. 15 июля — Карпинск, День металлурга», — следует из информации на сайте певицы. Праздник В Карпинске вместе с Днем металлурга традиционно отмечают и День города. Официальных заявлений от властей Карпинска нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию города. Ответ на момент публикации новости не поступил. Ранее украинская артистка Мари Краймбрери была в Свердловской области в феврале. Она выступала на фестивале Big Love Show.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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