Певица из Кривого Рога (Днепропетровская область, Украина) Мари Краймбрери (Марина Жадан) выступит 15 июля в Карпинске (Свердловская область) на Дне металлурга. Соответствующая информация появилась на официальном сайте артистки.
«Гастроли, актуальные даты концертов. 15 июля — Карпинск, День металлурга», — следует из информации на сайте певицы. Праздник В Карпинске вместе с Днем металлурга традиционно отмечают и День города.
Официальных заявлений от властей Карпинска нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию города. Ответ на момент публикации новости не поступил.
Ранее украинская артистка Мари Краймбрери была в Свердловской области в феврале. Она выступала на фестивале Big Love Show.
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