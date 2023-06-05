Синоптик Пулин предрек свердловчанам дожди

Дожди в юго-западных районах Свердловской области начнутся вечером 6 июня около 18 часов. Дожди в регионе будут продолжаться вплоть до вечера 7 июня, сообщил метеоролог Алексей Пулин.
«В Свердловской области 6 июня около 18:00 пойдут дожди в юго-западных районах. Дожди будут идти до вечера 7 июня», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, осадки охватят весь регион, кроме крайнего севера области.
Температура воздуха днем 6 июня в Свердловской области будет от +20 до +25 градусов, ночью от +1 до +6 градусов. При этом в Екатеринбурге, как заявляет синоптик, возможен лишь небольшой дождь. Днем в уральской столице будет +23-25 градусов, а ночью от +10 до +25 градусов.
Ранее сообщалось, что в Свердловскую область придут заморозки. Так 6 июня может похолодать до +1 градуса
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