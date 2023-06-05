Синоптик Пулин предрек свердловчанам дожди

06 июня 2023 в 06:17 Размер текста - 17 +

Дожди, по мнению Алексея Пулина, охватят весь регион, кроме крайнего севера Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Дожди в юго-западных районах Свердловской области начнутся вечером 6 июня около 18 часов. Дожди в регионе будут продолжаться вплоть до вечера 7 июня, сообщил метеоролог Алексей Пулин. «В Свердловской области 6 июня около 18:00 пойдут дожди в юго-западных районах. Дожди будут идти до вечера 7 июня», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, осадки охватят весь регион, кроме крайнего севера области. Температура воздуха днем 6 июня в Свердловской области будет от +20 до +25 градусов, ночью от +1 до +6 градусов. При этом в Екатеринбурге, как заявляет синоптик, возможен лишь небольшой дождь. Днем в уральской столице будет +23-25 градусов, а ночью от +10 до +25 градусов. Ранее сообщалось, что в Свердловскую область придут заморозки. Так 6 июня может похолодать до +1 градуса

Дожди в юго-западных районах Свердловской области начнутся вечером 6 июня около 18 часов. Дожди в регионе будут продолжаться вплоть до вечера 7 июня, сообщил метеоролог Алексей Пулин. «В Свердловской области 6 июня около 18:00 пойдут дожди в юго-западных районах. Дожди будут идти до вечера 7 июня», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, осадки охватят весь регион, кроме крайнего севера области. Температура воздуха днем 6 июня в Свердловской области будет от +20 до +25 градусов, ночью от +1 до +6 градусов. При этом в Екатеринбурге, как заявляет синоптик, возможен лишь небольшой дождь. Днем в уральской столице будет +23-25 градусов, а ночью от +10 до +25 градусов. Ранее сообщалось, что в Свердловскую область придут заморозки. Так 6 июня может похолодать до +1 градуса