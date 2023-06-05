05 июня 2023

Синоптик Пулин предрек свердловчанам дожди

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь. Екатеринбург, погода, ливень, дождь, самокат
Дожди, по мнению Алексея Пулина, охватят весь регион, кроме крайнего севера Фото:

Дожди в юго-западных районах Свердловской области начнутся вечером 6 июня около 18 часов. Дожди в регионе будут продолжаться вплоть до вечера 7 июня, сообщил метеоролог Алексей Пулин.

«В Свердловской области 6 июня около 18:00 пойдут дожди в юго-западных районах. Дожди будут идти до вечера 7 июня», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, осадки охватят весь регион, кроме крайнего севера области.

Температура воздуха днем 6 июня в Свердловской области будет от +20 до +25 градусов, ночью от +1 до +6 градусов. При этом в Екатеринбурге, как заявляет синоптик, возможен лишь небольшой дождь. Днем в уральской столице будет +23-25 градусов, а ночью от +10 до +25 градусов.

Ранее сообщалось, что в Свердловскую область придут заморозки. Так 6 июня может похолодать до +1 градуса

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Дожди в юго-западных районах Свердловской области начнутся вечером 6 июня около 18 часов. Дожди в регионе будут продолжаться вплоть до вечера 7 июня, сообщил метеоролог Алексей Пулин. «В Свердловской области 6 июня около 18:00 пойдут дожди в юго-западных районах. Дожди будут идти до вечера 7 июня», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, осадки охватят весь регион, кроме крайнего севера области. Температура воздуха днем 6 июня в Свердловской области будет от +20 до +25 градусов, ночью от +1 до +6 градусов. При этом в Екатеринбурге, как заявляет синоптик, возможен лишь небольшой дождь. Днем в уральской столице будет +23-25 градусов, а ночью от +10 до +25 градусов. Ранее сообщалось, что в Свердловскую область придут заморозки. Так 6 июня может похолодать до +1 градуса
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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