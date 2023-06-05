В Тюмени выросла цена на товары для самообороны

В Тюмени на 40% выросла цена на товары для самообороны

Чаще всего тюменцы ищут средства для защиты от собак Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени на 40% увеличилась стоимость товаров, которые необходимы для самообороны. Об этом сообщили аналитики маркетплейса Wildberries.

«В мае 2023 года в отличии от апреля средней чек в категории „Товары для самообороны“ поднялся на 40%. Чаще всего жители Тюмени ищут средства для защиты от собак» — рассказали специалисты журналистам РБК Тюмень.

По словам аналитиков, спрос на такие товары резко упал: падение оборота составило 66,9%. Есть предположение, что это может быть связано с увеличением среднего чека в категории.

Также доцент кафедры коммерции и торгового дела факультета менеджмента университета «Синергия» Алиса Храмова отметила, что большим спросом пользуются средства самообороны, которые не требуют разрешений на их приобретение. Например, газовые баллончики и пистолеты.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени резко вырос спрос на газовые баллончики для самообороны, которые можно приобрести в оружейных магазинах без лицензии. По сравнению с прошлым годом, спрос на этот тип оружия для самообороны вырос примерно на 15—20%.