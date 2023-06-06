Киев начал эвакуацию населения после разрушения Каховской ГЭС

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Эвакуация мирных жителей начнется в городе Херсон, заявили в МВД Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киев начал эвакуацию мирных жителей на правом берегу Днепра из-за разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщили в МВД Украины.

«Подразделения Национальной полиции и ГСЧС Херсонской области подняты по тревоге для оповещения и эвакуации гражданского населения», — сообщило МВД Украины в telegram-канале. Там отметили, что эвакуация будет из потенциальных зон затопления, частично эвакуируют и город Херсон.

Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, населению Новой Каховки ничего не угрожает. Потребности в эвакуации населения из-за угрозы возможного подтопления после разрушения ГЭС на данный момент нет.

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Киев начал эвакуацию мирных жителей на правом берегу Днепра из-за разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщили в МВД Украины. «Подразделения Национальной полиции и ГСЧС Херсонской области подняты по тревоге для оповещения и эвакуации гражданского населения», — сообщило МВД Украины в telegram-канале. Там отметили, что эвакуация будет из потенциальных зон затопления, частично эвакуируют и город Херсон. Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, населению Новой Каховки ничего не угрожает. Потребности в эвакуации населения из-за угрозы возможного подтопления после разрушения ГЭС на данный момент нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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