Киев начал эвакуацию населения после разрушения Каховской ГЭС

Киев начал эвакуацию мирных жителей на правом берегу Днепра из-за разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщили в МВД Украины.
«Подразделения Национальной полиции и ГСЧС Херсонской области подняты по тревоге для оповещения и эвакуации гражданского населения», — сообщило МВД Украины в telegram-канале. Там отметили, что эвакуация будет из потенциальных зон затопления, частично эвакуируют и город Херсон.
Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, населению Новой Каховки ничего не угрожает. Потребности в эвакуации населения из-за угрозы возможного подтопления после разрушения ГЭС на данный момент нет.
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