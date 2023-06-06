Киев начал эвакуацию населения после разрушения Каховской ГЭС

06 июня 2023 в 09:31 Размер текста - 17 +

Эвакуация мирных жителей начнется в городе Херсон, заявили в МВД Украины Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев начал эвакуацию мирных жителей на правом берегу Днепра из-за разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщили в МВД Украины. «Подразделения Национальной полиции и ГСЧС Херсонской области подняты по тревоге для оповещения и эвакуации гражданского населения», — сообщило МВД Украины в telegram-канале. Там отметили, что эвакуация будет из потенциальных зон затопления, частично эвакуируют и город Херсон. Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, населению Новой Каховки ничего не угрожает. Потребности в эвакуации населения из-за угрозы возможного подтопления после разрушения ГЭС на данный момент нет.

Киев начал эвакуацию мирных жителей на правом берегу Днепра из-за разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщили в МВД Украины. «Подразделения Национальной полиции и ГСЧС Херсонской области подняты по тревоге для оповещения и эвакуации гражданского населения», — сообщило МВД Украины в telegram-канале. Там отметили, что эвакуация будет из потенциальных зон затопления, частично эвакуируют и город Херсон. Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, населению Новой Каховки ничего не угрожает. Потребности в эвакуации населения из-за угрозы возможного подтопления после разрушения ГЭС на данный момент нет.