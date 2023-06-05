Власти ЯНАО помогут участникам СВО и их семьям найти работу

Власти ЯНАО помогут ветеранам СВО и членам их семей в трудоустройстве. Ямальцы могут обучиться новой профессии или пройти курсы повышения квалификации, сообщили в окружном правительстве.
«Окружной департамент занятости населения разработал документ, в соответствие с которым ветеранам боевых действий, а также членам их семей предусмотрена комплексная помощь в трудоустройстве. Мероприятие включает обучение новой профессии или повышение квалификации по имеющейся, психологическое консультирование и подготовку к собеседованиям с работодателями», — говорится в сообщении.
За участниками мероприятия закрепят карьерного консультанта. Услуги предоставляются бесплатно, получить их можно в рабочее время, в том числе на базе фонда «Защитники Отечества». Новый документ также предусматривает расширение категории получателей компенсации аренды жилья в городе. Воспользоваться этой мерой могут все выпускники окружных колледжей, которые проживают в селах. Сумма компенсации составляет 25 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в окружной столице открылся офис «Комитета семей воинов Отечества» и филиала центра «Защитники Отечества». Оба они направлены на помощь и поддержку участников спецоперации и челнов их семей.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.