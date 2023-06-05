05 июня 2023
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Власти ЯНАО помогут участникам СВО и их семьям найти работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Участникам спецоперации и их семья помогут найти работу в ЯНАО Фото:

Власти ЯНАО помогут ветеранам СВО и членам их семей в трудоустройстве. Ямальцы могут обучиться новой профессии или пройти курсы повышения квалификации, сообщили в окружном правительстве.

«Окружной департамент занятости населения разработал документ, в соответствие с которым ветеранам боевых действий, а также членам их семей предусмотрена комплексная помощь в трудоустройстве. Мероприятие включает обучение новой профессии или повышение квалификации по имеющейся, психологическое консультирование и подготовку к собеседованиям с работодателями», — говорится в сообщении.

За участниками мероприятия закрепят карьерного консультанта. Услуги предоставляются бесплатно, получить их можно в рабочее время, в том числе на базе фонда «Защитники Отечества». Новый документ также предусматривает расширение категории получателей компенсации аренды жилья в городе. Воспользоваться этой мерой могут все выпускники окружных колледжей, которые проживают в селах. Сумма компенсации составляет 25 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в окружной столице открылся офис «Комитета семей воинов Отечества» и филиала центра «Защитники Отечества». Оба они направлены на помощь и поддержку участников спецоперации и челнов их семей.

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Власти ЯНАО помогут ветеранам СВО и членам их семей в трудоустройстве. Ямальцы могут обучиться новой профессии или пройти курсы повышения квалификации, сообщили в окружном правительстве. «Окружной департамент занятости населения разработал документ, в соответствие с которым ветеранам боевых действий, а также членам их семей предусмотрена комплексная помощь в трудоустройстве. Мероприятие включает обучение новой профессии или повышение квалификации по имеющейся, психологическое консультирование и подготовку к собеседованиям с работодателями», — говорится в сообщении. За участниками мероприятия закрепят карьерного консультанта. Услуги предоставляются бесплатно, получить их можно в рабочее время, в том числе на базе фонда «Защитники Отечества». Новый документ также предусматривает расширение категории получателей компенсации аренды жилья в городе. Воспользоваться этой мерой могут все выпускники окружных колледжей, которые проживают в селах. Сумма компенсации составляет 25 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что в окружной столице открылся офис «Комитета семей воинов Отечества» и филиала центра «Защитники Отечества». Оба они направлены на помощь и поддержку участников спецоперации и челнов их семей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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