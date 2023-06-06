Мэр Новой Каховки: Крым рискует остаться без воды из-за прорыва ГЭС

Повреждение Каховской ГЭС может привести к проблемам с поставкой воды в Крым. Такой прогноз дал глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.
«Вода самотеком течет в Крым. Сейчас уровень воды в Каховском водохранилище, из которого питается канал, стремительно падает. <…> Проблемы с обеспечением водой, возможно, будут», — пояснил Владимир Леонтьев в интервью «Соловьев Live».
Ранее Леонтьев подтвердил информацию о повреждении задвижек в Каховской ГЭС. Он отметил, что в результате ударов дамба не разрушилась. Порядка 300 домов из ближайших территорий ниже Новой Каховки могут попасть под затопление.
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