Мэр Новой Каховки: Крым рискует остаться без воды из-за прорыва ГЭС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Черноморский флот, Крым и летний отдых. ХМАО, крым, водоснабжение, вода, крымский канал, водная блокада
Крым может остаться без воды после повреждения Каховской ГЭС, отметил Владимир Леонтьев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Повреждение Каховской ГЭС может привести к проблемам с поставкой воды в Крым. Такой прогноз дал глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.

«Вода самотеком течет в Крым. Сейчас уровень воды в Каховском водохранилище, из которого питается канал, стремительно падает. <…> Проблемы с обеспечением водой, возможно, будут», — пояснил Владимир Леонтьев в интервью «Соловьев Live».

Ранее Леонтьев подтвердил информацию о повреждении задвижек в Каховской ГЭС. Он отметил, что в результате ударов дамба не разрушилась. Порядка 300 домов из ближайших территорий ниже Новой Каховки могут попасть под затопление.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Повреждение Каховской ГЭС может привести к проблемам с поставкой воды в Крым. Такой прогноз дал глава Новой Каховки Владимир Леонтьев. «Вода самотеком течет в Крым. Сейчас уровень воды в Каховском водохранилище, из которого питается канал, стремительно падает. <…> Проблемы с обеспечением водой, возможно, будут», — пояснил Владимир Леонтьев в интервью «Соловьев Live». Ранее Леонтьев подтвердил информацию о повреждении задвижек в Каховской ГЭС. Он отметил, что в результате ударов дамба не разрушилась. Порядка 300 домов из ближайших территорий ниже Новой Каховки могут попасть под затопление.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...