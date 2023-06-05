Приставы нагрянули на стройку «Баден-Бадена» на Шарташе. Фото, видео

06 июня 2023 в 10:43 Размер текста - 17 +

На Шарташе продолжается стройка «Баден-Бадена» Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге судебные приставы приехали на стройку «Баден-Бадена» на Шарташе, где после судебного запрета рабочие все-равно продолжали строительство. Под надзором ревизоров строительная техника покинула площадку, сообщили URA.RU в пресс-службе УФСП по Свердловской области. «Судебный пристав-исполнитель принял решение о возбуждении исполнительного производства и незамедлительно выехал в адрес нахождения объекта. Представителю должника вручено постановление о возбуждении исполнительного производства, требование приостановить деятельность по строительству», — рассказали приставы. Руководство предупредили, что если решение суда о запрете на продолжение строительных работ не будет исполняться, то пристав-исполнитель вынесет постановление о взыскании исполнительского сбора и возбудит дело об административной ответственности. В итоге строительные работы остановили, рабочие и техника покинули площадку. В конце мая Кировский районный суд Екатеринбурга принял обеспечительные меры по иску администрации Екатеринбурга к руководству сети термальных источников «Баден-Баден». Работы на Шарташе постановили остановить, рассмотрение самого иска — о сносе самовольных построек — состоится на 14 июня. Запрет на строительные работы касается трех котлованов под бассейны Фото: УФСП по Свердловской области

В Екатеринбурге судебные приставы приехали на стройку «Баден-Бадена» на Шарташе, где после судебного запрета рабочие все-равно продолжали строительство. Под надзором ревизоров строительная техника покинула площадку, сообщили URA.RU в пресс-службе УФСП по Свердловской области. «Судебный пристав-исполнитель принял решение о возбуждении исполнительного производства и незамедлительно выехал в адрес нахождения объекта. Представителю должника вручено постановление о возбуждении исполнительного производства, требование приостановить деятельность по строительству», — рассказали приставы. Руководство предупредили, что если решение суда о запрете на продолжение строительных работ не будет исполняться, то пристав-исполнитель вынесет постановление о взыскании исполнительского сбора и возбудит дело об административной ответственности. В итоге строительные работы остановили, рабочие и техника покинули площадку. В конце мая Кировский районный суд Екатеринбурга принял обеспечительные меры по иску администрации Екатеринбурга к руководству сети термальных источников «Баден-Баден». Работы на Шарташе постановили остановить, рассмотрение самого иска — о сносе самовольных построек — состоится на 14 июня.