05 июня 2023

Приставы нагрянули на стройку «Баден-Бадена» на Шарташе. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Территория сквера у Театра драмы. Екатеринбург, сквер, строительная техника, октябрьская площадь
На Шарташе продолжается стройка «Баден-Бадена» Фото:

В Екатеринбурге судебные приставы приехали на стройку «Баден-Бадена» на Шарташе, где после судебного запрета рабочие все-равно продолжали строительство. Под надзором ревизоров строительная техника покинула площадку, сообщили URA.RU в пресс-службе УФСП по Свердловской области.

«Судебный пристав-исполнитель принял решение о возбуждении исполнительного производства и незамедлительно выехал в адрес нахождения объекта. Представителю должника вручено постановление о возбуждении исполнительного производства, требование приостановить деятельность по строительству», — рассказали приставы.

Руководство предупредили, что если решение суда о запрете на продолжение строительных работ не будет исполняться, то пристав-исполнитель вынесет постановление о взыскании исполнительского сбора и возбудит дело об административной ответственности. В итоге строительные работы остановили, рабочие и техника покинули площадку.

В конце мая Кировский районный суд Екатеринбурга принял обеспечительные меры по иску администрации Екатеринбурга к руководству сети термальных источников «Баден-Баден». Работы на Шарташе постановили остановить, рассмотрение самого иска — о сносе самовольных построек — состоится на 14 июня.

Запрет на строительные работы касается трех котлованов под бассейны
Запрет на строительные работы касается трех котлованов под бассейны
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В Екатеринбурге судебные приставы приехали на стройку «Баден-Бадена» на Шарташе, где после судебного запрета рабочие все-равно продолжали строительство. Под надзором ревизоров строительная техника покинула площадку, сообщили URA.RU в пресс-службе УФСП по Свердловской области. «Судебный пристав-исполнитель принял решение о возбуждении исполнительного производства и незамедлительно выехал в адрес нахождения объекта. Представителю должника вручено постановление о возбуждении исполнительного производства, требование приостановить деятельность по строительству», — рассказали приставы. Руководство предупредили, что если решение суда о запрете на продолжение строительных работ не будет исполняться, то пристав-исполнитель вынесет постановление о взыскании исполнительского сбора и возбудит дело об административной ответственности. В итоге строительные работы остановили, рабочие и техника покинули площадку. В конце мая Кировский районный суд Екатеринбурга принял обеспечительные меры по иску администрации Екатеринбурга к руководству сети термальных источников «Баден-Баден». Работы на Шарташе постановили остановить, рассмотрение самого иска — о сносе самовольных построек — состоится на 14 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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