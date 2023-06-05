Из-за мобилизованных и погорельцев в Кургане меняют закон

В Кургане из-за мобилизованных и погорельцев меняют закон Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области из-за мобилизованных и погорельцев из микрорайона Смолино меняют закон. Данным категориям граждан хотят предоставить первоочередное право на получение земли для строительства домов. Об этом передает корреспондент URA.RU c внеочередного заседания Курганской облдумы.

«Представленный сегодня проект закона дополняется категорией граждан, имеющей право на первоочередное предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов для индивидуального жилищного строительства и ведения подсобного хозяйства. Это граждане, признанные на военную службу по мобилизации, а также граждане, которые лишились в результате ЧС 7 мая единственного жилья на территории микрорайона Смолино», — сказала директор департамента имущественных и земельных отношений Курганской области Яна Юрина. Данный проект закона был принят депутатами сразу в двух чтениях.

Ранее URA.RU писало, что курганские депутаты срочно собрались из-за новых выборов. Внеочередное заседание проводилось для того, чтобы назначить дату довыборов. Они состоятся 10 сентября, передавал корреспондент агентства.